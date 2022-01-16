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MÜMSAD’da yeni yönetim dönemi

Mutfak Ürünleri ve Margarin Sanayicileri Derneği’nin 15. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 15 yıldır başkanlık görevini yürüten Metin Yurdagül onursal başkan unvanını alırken, son 5 yıldır MÜMSAD Genel Koordinatörlüğünü yürüten Gıda Mühendisi Ebru Akdağ da yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

MÜMSAD’da yeni yönetim dönemi

Dondurulmuş ürünler, bitki ve meyve çayları, margarin, toz gıdalar ve kuru çorbalar gibi son dönemlerde hızla büyüyen gıdaların üreticilerini çatısı altında toplayan MÜMSAD’ın 15. Olağan Genel Kurulu, İstanbul’da yapıldı. Genel kurulda seçilen yönetim kurulunun kendi içinde yaptığı toplantısında, başkanlığa Ebru Akdağ getirildi.

Yeni döneme yeni başkan

MÜMSAD’ın 2022-2024 dönemi için başkanlık görevine getirilen Ebru Akdağ şunları söyledi: “Beş yıldır genel koordinatörlüğünü yürüttüğüm MÜMSAD’ın yeni başkanı olmak ve meşaleyi Metin Yurdagül gibi bir duayenden teslim almak benim için çok gurur verici. MÜMSAD bambaşka dinamiklere sahip birçok gıda kategorisinin temsilcisi olarak gıda alanında yapılması gerekenlere farklı perspektiflerden bakma avantajına sahip. Gıda multi-disipliner bir alan, biz de bu bilinçle hem kendi sektörümüz oyuncularının tecrübelerinden faydalanmayı hem de beslenme, tıp, tarım, eczacılık gibi alanlardan paydaşlarımızla ortak hareketi ilke edinerek ilerliyoruz. Önümüzdeki dönemde de halk sağlığını gözeterek tüketicinin doğru bilgilendirilmesi ve sektörün gelişimi adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
MÜMSADEbru Aldağ
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