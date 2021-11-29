Murat Açıl herkesi ağlattı

Cumartesi günü Güvenilir Ürün Platformu tarafından en güvenilir yerel yönetici ödülü alan İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın trafik kazasında hayatını kaybetmesi herkesi şok etti. CHP'li İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanmış ardından da hayatını kaybetti.

Acı haberi Sivas Valisi Salih Ayhan duyurdu. Ölüm haberinin duyulmasının ardından CHP kanadından art arda taziye mesajları geldi. Murat Açıl İstanbul’da Sivaslı İş İnsanları Derneği Başkanlığı yaparken Sivas’ın İmranlı ilçesinde belediye seçimlerinden başkanlığa aday olmuş ve kazanmıştı.

İmranlı’da kısa süre içinde büyük değişimlere imza atan Açıl yaptığı çalışmalar nedeniyle Cumartesi günü Güvenilir Ürün Platformu tarafından en güvenilir belediye başkanı ilan edilmişti.

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak Murat Açıl’ın kaybı üzerine, “Herkes ödüllü başkanı çok sevmişti. Onun yaptığı çalışmalar örnek olacak. bu çalışmalar sayesinde hep yaşayacak. Herkes onun arkasından gözyaşı döküyor. Çok sevilen bir isimdi. Onu asla unutmayacağız” dedi.

Murat Açıl etkinlikte böyle konuşmuştu