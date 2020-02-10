Muratbey’den sürprizlerle dolu bir aşkı

Sevgiler Günü’nde elleriyle hazırladığı lezzetle sevgilisine tatlı bir sürpriz yapmak isteyenler, bu yıl aradıkları tarifi Muratbey’de buluyor. Son yılların popüler tatlısı San Sebastian Cheesecake’in tadını inovatif peyniri Sürmeli ile zirveye taşıyan Muratbey, damaklarda unutulmaz bir lezzet bırakırken bir kez daha kalpleri kazanıyor.

San Sebastian Cheesecake Tarifi

Malzemeler

500 g Muratbey Sürmeli

400 ml (2 su bardağı) krema

4 adet yumurta

1,5 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

1 paket vanilya

Hazırlanışı

· Muratbey Sürmeli ve şekeri, geniş bir kabın içerisinde mikserle karıştırın. Peynir tamamen eriyinceye kadar bu işleme devam edin.

· Oda sıcaklığındaki yumurtaları tek tek karışıma ekleyerek çırpmayı sürdürün.

· Sırasıyla kremayı, vanilyayı ve unu ekleyin. Eklediğiniz her malzemenin ardından çırpmaya devam edin. Tüm malzemelerin eşit dağıldığı homojen bir karışım elde edene kadar mikseri kullanın.

· Orta boy kelepçeli bir kek kalıbına, kenarlardan taşacak şekilde yağlı kâğıt yerleştirin, ardından kâğıdın her yerini hafifçe yağlayıp karışımı boşaltın.

· Önceden ısıttığınız 190 derece fırında cheesecake’inizi yaklaşık bir saat pişirin.

· Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra cheesecake’i fırından çıkarmayın. Fırının kapağını biraz aralayarak kekinizin yarım saat dinlenmesini sağlayın.

· Fırından çıkarıp oda sıcaklığında beklettiğiniz keki yaklaşık bir saat sonra buzdolabına alın. En az beş saat soğutun, bu süreyi bir güne kadar uzatabilirsiniz.

İpucu

San Sebastian Cheesecake’i servis ederken sizin ve sevdiğinizin damak zevkine göre süsleme yapabilirsiniz. Çikolata parçacıkları, kırmızı meyveler, limon veya portakal kabuğu rendesi, çikolata veya meyve sosları tatlınıza çok yakışacaktır. Ancak bu tatlardan yalnızca bir veya ikisini kullanmaya dikkat edin.