MÜSİAD'dan helal gıda sertifikalı ürünlere destek

İSTANBUL (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, yemek hizmetlerinde kullanılan malzemelerde "helal gıda sertifikalı" ürün zorunluluğunun uygulamaya geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

Abdurrahman Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, helal kavramının bir Müslümanın hayat standartlarını ve ölçülerini belirleyen en önemli unsur olduğunu, bunların başında da helal beslenmenin geldiğini vurguladı.

Bir Müslümanın dünyanın neresinde olursa olsun inancı gereği helal yemek ve içmek isteyeceğini belirten Kaan, Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 168'inci ayetinde "Ey insanlar! Yeryüzündeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin." buyurulduğunu anımsattı.

Abdurrahman Kaan, "Bu sebeple helal sertifikalı ürünler inancımız başta olmak üzere sağlığımız ve ekonomimiz açısından son derece önemlidir. Söz konusu ürünler, tüm sektörler ve ülke ekonomisi açısından önemli bir büyüme potansiyeline sahip. İslami açıdan uygunluğun yanı sıra kalite konusunda da güvence sağlayan sertifika, ayrıca sağlıklı gıda tüketiminin de güvencesidir." görüşlerini aktardı.

Kaan, yemek hizmetlerinde kullanılan malzemelerde "helal gıda sertifikalı" ürün zorunluluğunun uygulamaya geçirilmesi gerektiğini kaydetti.



Kaan, bu doğrultuda Memur-Sen'in, 4. dönem toplu sözleşme teklifinde "Hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilenler dahil kamu kurum ve kuruluşlarının yemek hizmetlerinde, helal gıda sertifikası bulunan ürünler kullanılır. Yemek hizmetine ilişkin ihalelerin şartnamesinde yemek için kullanılacak malzemelerin helal gıda sertifikasına sahip ürünler olması şartına yer verilir" maddesini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunarak önemli bir görev üstlendiğini bildirdi.

"Helal kazanç" ve "helal lokma" konusundaki bu hassasiyetin kamu yönetimi, kurum ve kuruluşları tarafından dikkate alınması ve hayata geçirilmesi için kamu personel sistemi üzerinden bir başlangıç yapılmasının isabetli olduğunu belirten Kaan, "Nesillerimizi, sağlığımızı ve karakterimizi doğrudan etkileyen helal beslenme konusundaki duyarlılığın önümüzdeki zamanlarda kamuoyunda, daha sonra ise tüm dünyada oluşacağına inanıyorum. Hayatımızın helalleşmesi yolunda 'helal ve temiz' ürünlerle ilgili atılan adımın, maddi ve manevi olarak kaliteli bir hayatın başlangıcı olacağını ümit ediyorum. MÜSİAD ve iş dünyası olarak Memur-Sen'e sunduğu bu teklifte desteğimiz tamdır." ifadelerini kullandı.