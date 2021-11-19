Müsilajda sorun büyük ama çaresiz değil

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD), İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın desteği ile bir bilgilendirme etkinliği düzenledi. Bilim insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının, sosyal sorumluluk alanında konu ile ilgili kurum temsilcilerinin ve gazetecilerin katıldığı etkinlikte tekne ile inceleme turu ve beyin fırtınası yapıldı.

Etkinlikte konuşan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde dibe çöken müsilajın (deniz salyası) parçalanmaya devam ettiğini söyledi. Sarı, ayrıca parçalanmış simsiyah renkte müsilaj gözlemlediğini belirtirken, 'Yüzeyde bulunduğunda da sorun, su kolonunda bulunduğunda da sorun, dipte bulunduğunda da sorun, parçalanırken de sorun. Parçalanırken ne oluyor? Suyun içindeki çözülmüş oksijeni kullanıyor. Diplerdeki oksijeni tüketiyor. Organik yapıdaki müsilaj parçalanırken elementlerin geri beslenmeye neden olarak azot gibi besin elementlerini tekrar suya salmış oluyor' ifadelerini kullandı.

Sarı, yaptığı açıklamada, geçen yılın sonlarından itibaren yüzey ile 30 metre derinlik arasında şeritler, tüller ve büyük parçacıklar halinde müsilaj görüldüğünü hatırlattı.

Dipteki tehlike büyüyor: Marmara'nın müsilaj kabusu bitmedi

Denizin dibine inen müsilajın denizdeki oksijeni azalttığını söyleyen Sarı, "Müsilaj 30 metre derinlikte Marmara Denizi'nin her tarafında, su içerisinde görülen büyük kütleler. Bunlar şu an su yüzeyinde görünmüyor ama büyük bir kısmı denizin diplerine çöktü. Parçalanması da mikroorganizmaların bunları ayrıştırmasıdır. Suyun içerisinde mikroorganizmalar çözünmüş oksijeni kullanıyorlar" dedi.

Toplantıda konuşan, Piri Reis Üniversitesi Rektörü ve Deniz Ticaret Odası Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Oral Erdoğan: Deniz taşımacılığı dünyadaki toplam yük trafiğinin miktar olarak yaklaşık yüzde 90’ını ifade ediyor. Dünyada 100 bin civarında yük gemisi var. Bunlardan çıkan sera gazları ise dünyada çıkan toplam sera gazının yüzde 3’ünü bile oluşturmuyor. Buna ek olarak limancılık eklenebilir. Denizlerdeki kirlenmenin esas itibariyle gemilerimize verdiği büyük zararları ortadan kaldırmak durumundayız.

OECD’nin 60 üye ülkeden oluşan Ulaştırma Forumu var. Bu forum toplantılarında çeşitli ülkeler ileriye dönük hangi çalışmaları yapmalıyız diye tespitlerde bulunuyorlar. Geçmişte biz kuralları, kurallar çıktıktan sonra fark eder ve ona uymaya çalışırdık. Bu durum 2005-2006’dan itibaren değişmeye başladı. Deniz taşımacılığında önemli nokta Gemilerin sera gazını azaltma yönünde bir dönüşüm yapıp emisyonu temize döndürme olayıdır. Bizim gemilerimizde bu iş için mükemmel örnekler oluştu. Öte yandan OECD Ulaştırma Forumunda 60 projeden 9’u ana konu olarak belirlendi. Bunlardan iki tanesini öneren ülke Türkiye oldu ve kabul edildi. Bizim önerdiğimiz iki konudan birisi karbonsuzlaştırma üzerineydi. Özellikle de gemilerde ve limanlarda yeni alınacak tedbirleri ortaya koymakla ilgili. Başta Marmara olmak üzere tüm denizlerimizi ve iç sularımızı ancak ve ancak holistik bir yaklaşımla korumayı başarabiliriz."dedi.

Bazı akademisyenlerin müsilajın genetik kodlarını belirlemek için çalışmalar yapıtığını söyleyen Biotren Genel Müdürü Mehmet Ali Nalçacı, "Atık su arıtma tesislerinin sağlam bir şekilde denetlenmesi ve doğru bir şekilde işletilmesi gerekiyor. Karbonhidrat, yağ ve protein içeriği olan tabakanın yoğun bir şekilde arttığı zaman ciddi bir problem haline geliyor. Özellikle Marmara Denizi'nde yaşanan olayda yosunlar için denizin içindeki canlılar için besin kaynağı olan ve bizim için kirletici madde olan azot ve fosfor miktarının yoğun bir şekilde artmasıyla birlikte müsilaj miktarı da artmaya başladı” dedi.

Toplantı sonunda Sadettin Cay ve Kemal Akar gibi sivil toplum gönüllülerine Celal Toprak tarafından teşekkür sertifikası verildi.