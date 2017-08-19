Mustafa Canbey'den önemli açıklamalar

KASTAMONU (AA) - Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Canbey, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, "Hem milletimiz hem Anadolu basını hem de yaygın basın büyük bir cesaret örneği sergileyerek ülkemize sahip çıktı. Belki de darbeler tarihinde bu da bir ilk olarak tarihe geçti." dedi.

Canbey, Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti binasını ziyaret etti, Cemiyet Başkanı Erkan Yılmaz ile birlikte binada incelemelerde bulundu.

Mustafa Canbey, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, basının öneminin 15 Temmuz'da çok daha iyi anlaşıldığını söyledi.

15 Temmuz'da FETÖ'nün büyük ihanetiyle karşılaşıldığını belirten Canbey, şöyle devam etti:

"Basının ne kadar önemli olduğunu canlı örnek olarak 15 Temmuz'da yaşadık. 15 Temmuz'da Anadolu basınının ne kadar önemli olduğuna, millete ne kadar destek verdiğine şahitlik ettik. FETÖ'nün bu ihanetine karşı büyük bir mücadele verdik. Milli irade kendine sahip çıktı. Millet kendine sahip çıktı, ülkesine, vatanına, demokrasisine sahip çıktı. Bugün selametli günleri yaşıyorsak bu milletimizin feraseti, basireti ve kahramanlığı sayesinde oldu. Bunu söylerken mutlaka basından bahsetmek gerekir."

Basın İlan Kurumu tarafından "15 Temmuz ve Manşetler" adlı bir kitap basıldığını ifade eden Canbey, "O manşetlerde de herşey çok iyi bir şekilde gözüküyor. Hem milletimiz hem Anadolu basını hem de yaygın basın büyük bir cesaret örneği sergileyerek ülkemize sahip çıktı. Belki de darbeler tarihinde bu da bir ilk olarak tarihe geçti. Daha önceki zamanlarda basının zaman zaman darbe sürecinde darbecilerle birlikte olduğu dönemler var ama 15 Temmuz'da çok net bir şekilde bütün basın darbecilerin karşısında durdu. Bunu da tüm dünya gördü." dedi.