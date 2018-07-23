Müteahhitlik için gerekli şartlar sağlanmalı

TÜİK verilerine göre konut üretiminde her geçen yıl ciddi bir artış yaşanan Türkiye’de tüm Avrupa’nın yaklaşık 10 katı kadar müteahhit bulunuyor. Bu noktada belli bir sermaye yapısına ulaşmadan, yeterli kadrolara sahip olmadan ve belli oranda iş bitirmeden inşaat sektörüne giriş yapılmaması gerektiğinin altını çizen Adania Gayrimenkul Yatırım İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Son, bu konuda Rusya’nın aldığı önleme dikkat çekti. Rusya’da kooperatif usulü pay katılımı yoluyla inşaat yapmak isteyen müteahhitlerin öncelikle öz kaynaklarının yeterli olduğunu ispatlaması için yasal çalışma yapılmaya başlandığını belirten Son, ülkemizde de mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve daha hızlı bir şekilde kaliteli yeni konutlar üretilebilmesi için kamunun ve sektörel sivil toplum kurumlarının iş birliği çerçevesinde önlemler alınmasının faydalı olacağını söyledi.





Türkiye’de tüm Avrupa’nın yaklaşık 10 katı kadar müteahhit bulunduğunu hatırlatan Adania Gayrimenkul Yatırım İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Cihangir Son, gelişmiş ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de müteahhit olmak için belli kıstaslar aranması gerektiğine dikkat çekti. Rusya’da kooperatif usulü pay katılımı yoluyla inşaat yapmak isteyen müteahhitlerin öncelikle öz kaynaklarının yeterli olduğunu ispatlaması gerektiğini ifade eden Cihangir Son, Türkiye’de de tüketicilerin ve sektörün mağduriyetinin önüne geçilmesi ve daha hızlı bir şekilde kaliteli yeni konutlar üretilebilmesi için kamunun ve sektörel sivil toplum kurumlarının iş birliği çerçevesinde önlemler alınmasının faydalı olacağını vurguladı.



Mali ve teknik bilgi yeterliliği sorgulanmalı

TÜİK’in açıkladığı bilgiler çerçevesinde 2017 yılında 155 bin adet bina ruhsatı, 1 milyon 323 bin daire ruhsatı, 270 milyon metrekare alan ruhsatı alındığını belirten Cihangir Son; “İnşaat sektörü ülkemizin lokomotifi konumunda yer alıyor. TÜİK’in inşaat ruhsatları ile ilgili açıkladığı verileri incelediğimizde, inşa edilen konut sayısının günden güne arttığını görüyoruz. Bu noktada önemli olan kaliteli ve sürdürülebilir konutlar üretilebilmesi. Bunun için de firmaların belli bir sermaye yapısına ulaşmadan, yeterli kadrolara sahip olmadan ve belli oranda iş bitirmeden inşaat sektörüne giriş yapmalarının önüne geçilmesi gerekiyor” dedi. Tamamlama sigortası gibi sistemlerin de tüketiciler için daha güvenli olacağını söyleyen Son, bu tür önlemlerle yapı ve müteahhit sayısında düşüş meydana geleceğini ve bu durumun maliyetleri etkileyeceğini vurguladı.





Konut alımında önümüzdeki 6 aylık süreç çok karlı

Türkiye’de konut sayısının artmasının en büyük nedeninin inşaat sektörüne çok farklı sektörlerden giriş yapılması olduğunun altını çizen Cihangir Son, sektörle ilgili bilgi ve deneyimi olmayan, yetersiz öz kaynakla inşaat yapmaya çalışan müteahhitler nedeniyle inşaat stoklarının arttığını ve bu durumun özellikle büyük şehirlerde arz fazlasına sebep olduğunu vurguladı. İnşaat maliyetlerinin yaklaşık yüzde 23 oranında arttığını ancak bu artışın özellikle tamamlanmış projelerde konut fiyatlarına yansıtılmadığını hatırlatan Son; “Yakın zamanda hemen teslim daire stokları tükendikten sonra maliyet artışları ve inşaatta üretim miktarının düşmesiyle beraber konut fiyatları hızla yükselecek. Konut almayı planlayan tüketiciler için en doğru alım zamanının önümüzdeki 6 aylık süreç olduğunu söylemek mümkün” diyerek sözlerini sonlandırdı.