Mutfakta geçirdiğiniz zamanı keyifli hale getirin

Sürekli olarak aynı şeyleri yapmak motivasyonumuzu düşürebilir. Bu nedenle evin içinde kendimize farklı aktiviteler geliştirmeliyiz. Mutfaklar da farklı aktiviteler geliştirerek vakit geçirmemize yardımcı olacak en ideal mekanlardan biri. Mutfakta birbirinden değişik tarifleri deneyebiliriz. Mutfaktaki faaliyetlerimizi sosyal ağlar ve görüntülü görüşmelerle uzaktaki aile bireyleri ve arkadaşlarımızla paylaşabilirsiniz.

BAZI ÖNERİLER

Evde kalarak sosyal izolasyonda olduğumuz bu günlerde, Silestone Enstitüsü bazı aktivite önerilerinde bulundu.

• Farklı tarifler pişirin ve deneyin, yeni yemekler hazırlayın veya doğaçlama yaparak farklı lezzetler geliştirin.

• Çocuklarınıza hijyen, gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarından bahsederek yiyeceklerin nasıl pişirileceğini öğretin.

• Kendinize sevdiğiniz bir içecek hazırlayıp online bağlantı kurarak arkadaşlarınızla sohbet edin.

• Bir yıldönümü veya bir yemeği aileniz ve arkadaşlarınızla online platformlar üzerinden kutlayın.

• Uzaktan-çalışma ile iş arkadaşlarınızla bağlantı kurun.

• Çocuklarınızla oynamanın tadını çıkarın.

• İsrafı önlemek için yiyecekleri geri dönüştürmeyi ve değerlendirmeyi öğrenin.

• Daha rahat ve keyifli hale getirmek için mutfağınızda küçük değişiklikler yapın.

• Müzik dinleyin ve içinizden geldiği gibi şarkı söyleyin.