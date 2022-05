Mutfaktaki gücümüzü göstereceğiz

Endüstriyel mutfak sektörünün kalbinin attığı Almanya Hamburg’daki Internorga Fuarı, 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında 14 milli ve 10 bireysel firmanın katılımıyla gerçekleşti. Aynı zamanda TUSİD (Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) üyesi olan firmalar, Avrupa'nın 2. büyük endüstriyel mutfak ekipmanları üreticisi haline gelen sektörün ticaret hacminin gelişmesi için önemli temaslarda bulundular.

1921 yılında kurulan ve her yıl Almanya Hamburg’da düzenlenen otel, restoran, hazır yemek servisi, endüstriyel mutfak sektörü ve pastaneler için uluslararası fuar niteliği taşıyan Internorga, 30 Nisan-4 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti. Türkiye’den de TUSİD üyesi olan 14 milli ve 10 bireysel firmanın katılımıyla gerçekleşen fuara, Hamburg Başkonsolosu Emine Derya Kara ve Ticaret Ataşeler Pelin Ferah ve Yıldız Onur da ziyarette bulundular. Konuyla ilgili açıklama yapan TUSİD Başkanı Güçlü Kaplangı, “Fuarda, gastronomi, otel, fırın ve pastane sektörünün yenilikleri ve gelişmeleri sergileniyor. Bildiğiniz üzere sektörümüz her yıl ortalama yüzde 10 büyüyerek, Avrupa’nın 2. büyük endüstriyel mutfak ekipmanları üreticisi haline gelmeyi başarmıştır. Kilogram başına 4,15 dolar ihracat gelirimiz var. Bu yüzden Avrupa pazarı bizim için oldukça önemli ve her sene sektörümüzü ilgilendiren bu fuara katılım sağlıyoruz” dedi. Endüstriyel mutfak eşyaları ihracatında 2022 yılı için 2,8 milyar dolar ihracat hedeflerinin bulunduğunun altını çizen Kaplangı, navlun maliyetlerindeki artışın Çin’in ihracattaki etkisini azaltıp talebin Türkiye’ye kaydığını da sözlerine ekledi.