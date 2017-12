TUNUS (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Tunus ile Türkiye arasında yaşanan ticaret problemini biliyoruz. 1,1 milyar dolarlık ticaretin yaklaşık 200 milyon dolarını Tunus, 900 milyon dolarını Türkiye yapıyor. Bunu düzeltelim ancak nasıl düzelir bu durum? Yukarıdakini aşağı çekerek mi, aşağıdakini yukarı çekerek mi, ikisini yukarı getirerek mi? Akıl bunu söyler, öteki tembel işi. Yukarıda buluşmanın formülünü üretelim." dedi.

Zeybekci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sudan, Çad ve Tunus ziyaretleri kapsamında, başkent Tunus'ta düzenlenen Tunus-Türkiye İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Tunus'un Akdeniz'in güzel, iddialı, statüko ile mücadeleyi seven ve bu mücadelede başarılı olan iki ülkesi olduğunu söyledi.

Tunus'a balık avlamaya veya balık tutmayı öğretmeye gelmediklerini belirten Zeybekci, şöyle devam etti:

"En az bizim kadar balık tutmayı bilen Tunuslu kardeşlerimizle birlikte balık avlayalım, birlikte ileri gidelim diye geldik. Tunus ile Türkiye arasında yaşanan ticaret problemini biliyoruz. 1,1 milyar dolarlık ticaretin yaklaşık 200 milyon dolarını Tunus, 900 milyon dolarını Türkiye yapıyor. Bunu düzeltelim ancak nasıl düzelir bu durum? Yukarıdakini aşağı çekerek mi, aşağıdakini yukarı çekerek mi, ikisini yukarı getirerek mi? Akıl bunu söyler, öteki tembel işi. Yukarıda buluşmanın formülünü üretelim."

Tunus'ta yaşamış Kartacalı Hannibal'ın sözlerine atıfta bulunan Zeybekci, "Ya bir yol bulacağız ya bir yol yapacağız ya da yoldan çekileceğiz ki bizden sonrakiler devam etsin. Bizim yoldan çekilmeye niyetimiz yok, bir yol açacağız. Mutlaka Tunus'tan ithalatımızı artıracağız." diye konuştu.

Türk mallarına ek vergi kararı

Zeybekci, Türkiye'de zeytin ve yağının kutsal olarak bilindiğini dile getirerek, gerekirse Tunus'un ihracatını artırabilmek için zeytinyağının ithalatının gündeme gelebileceğini ifade etti.

Tunus'un "Türk ürünlerine ek vergi uygulanması" yönündeki kararına saygı duyduklarını belirten Zeybekci, şunları söyledi:

"2005 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nı bir yerinden bozmak, bu kararı uygulayıp uygulamamak formülleri hala vardır. Bu konuda hükümet mutlaka yetkilidir. Tunus meclisi bu kararı aldıysa başımızın üstünde yeri vardır. İradeye söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur ama vergiden sonra 100 liralık bir ürün Fransa'dan gelirse 131,5 liraya çıkıyor. Aynı ürün Türkiye'den gelirse 178 liraya çıkıyor. Burada haksızlık var. Eğer bir mal Tunus'ta üretilmiyor da Türkiye'de üretiliyorsa, Türkiye'den alımı durdurduğunuz anda, diğer ülkelerden ithalatı artıracaktır. Cari açık düşmeyecek, sadece yeri değişecektir."

Zeybekci, 2005 yılında imzaladıkları Serbest Ticaret Anlaşması ile her iki tarafın da kazanması için biraz sabırlı olmak gerektiğini ifade etti.

Bakan Zeybekci, İslam coğrafyasında tüketilen ürünlerin yüzde 82'sinin gayri müslimler tarafından üretildiğine dikkati çekerek, İslam ülkelerinin bu alanda çok daha iyisini yapabileceğini dile getirdi.

Ekonomi Bakanı Zeybekci, şubat ayında toplanacak Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına kadar söz konusu vergi artırımına çözüm bulacaklarını bildirdi.

Zeybekci, Gübretaş'ın Tunus'ta fosfat yatırımı yapması için girişimlerde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

"Türk ve Tunuslu iş insanlarının gerçek ortaklıklar kurmasını istiyoruz"

Tunus Kalkınma Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied el-İzari de Tunus ile Türkiye arasındaki derin tarihi ilişkilere işaret ederek, ekonomik alandaki istekliliğin siyasi ilişkiler düzeyinde de olması gerektiğini söyledi.

İzari, yeni bir yatırım kanunu çıkardıklarını belirterek, "Yatırımcılara kolaylık sağladık ve Türk iş dünyası temsilcilerinin de bu fırsatlardan yararlanması gerekli. Türk ve Tunuslu iş insanlarının gerçek ortaklıklar kurmasını istiyoruz. İki ülke arasındaki ticari denge sağlanmalı." ifadesini kullandı.

Tunus piyasasının Türk mallarına açık olduğunu söyleyen İzari, her iki tarafın da kazanç elde edebilmesinin önemine vurgu yaptı.

İzari, üçlü ortaklıklar kurulmasının da mümkün olduğunu dile getirerek, Arap ülkelerine yönelik ortaklık potansiyeline dikkati çekti. Bu anlamda özel sektöre önemli görevler düştüğünü belirten İzari, "Türkiye'den gelecek her türlü yatırıma destek vereceğiz." dedi.

Muhabir: Enes Canlı, Bahattin Gönültaş