Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Dr. Markus Heyn Avukat Metin Uracin Sait Haznedar
Yola çıkan okusun
Yola çıkan okusun
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!
Dünyaya pazarlıyorlar! Kilosu 100 lira
Kilosu 100 lira!

Mutlu Akü’den bayram yolculuğu uyarıları

Mutlu Akü, bayram tatili için uzun yola çıkacak sürücülerin aracın kontrollerini yaptırması ve yol boyunca dikkatli olunması gerektiği yönünde bazı uyarılarda bulundu. Mutlu Akü’den yapılan açıklamada, bayram tatili...

Mutlu Akü’den bayram yolculuğu uyarıları
banner17

İSTANBUL (AA) – Mutlu Akü, bayram tatili için uzun yola çıkacak sürücülerin aracın kontrollerini yaptırması ve yol boyunca dikkatli olunması gerektiği yönünde bazı uyarılarda bulundu.

Mutlu Akü’den yapılan açıklamada, bayram tatili için yolculuğa çıkacak olanlara bazı tavsiyelerde bulunuldu.
Başta akü kontrolü olmak üzere sürücülerin gerekli kontrolleri yapması gerektiği aktarılan açıklamada, diğer tavsiyeler şöyle sıralandı:
"Çocuk oto koltuk kemerini mutlaka kontrol edin ve bağlanmış olduğundan emin olun. Yol boyunca emniyet kemerinizi mutlaka takın. Hız sınırını aşmayın ve tüm trafik kurallarına uymayı unutmayın. Yol boyunca düzenli aralıklarla mola vermeyi ihmal etmeyin. Uzun yolculuğunuzun enerjisinin kesilmemesi için yola çıkmadan önce aracınızın bakımını yaptırmayı ve akünüzü kontrol ettirmeyi unutmayın."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Mutlu AküBayram Yolculuğu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5