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Müzik endüstrisinde 2,3 milyar dolarlık dev anlaşma

- Sony, EMI'yi 2,3 milyar dolara satın alacağını duyurdu

Müzik endüstrisinde 2,3 milyar dolarlık dev anlaşma

NEW YORK (AA) - Japonya merkezli müzik şirketi Sony'nin, müzik yapım ve yayım devi EMI'yi 2,3 milyar dolara satın alacağı bildirildi.
Sony'den yapılan açıklamada, EMI'nin yüzde 60 hissesine sahip Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mubadala Yatırım Şirketi ile Sony arasında anlaşma imzalandığı duyuruldu.
Söz konusu hisselerin Sony tarafından 2,3 milyar dolara satın alınacağı belirtilen açıklamada, Sony'nin EMI'nin 1,36 milyar dolarlık borcunu da üzerine alacağı kaydedildi.
Açıklamada, anlaşmanın ardından EMI'nin yüzde 90 hissesine Sony'nin sahip olacağı bilgisine yer verildi.
Sony Başkanı ve Üst Yöneticisi Kenichiro Yoshida, son 2 yılda dijital müzik uygulamaları sayesinde müzik endüstrisinin canlandığına işaret ederek, Sony'nin eğlence sektöründe güçlü bir portföy oluşturmaya odaklandığını vurguladı. Yoshida, anlaşmanın şirketin uzun dönem büyümesi için önemli olduğunun altını çizdi.
Müzik endüstrisinde 2,3 milyondan fazla şarkının telif hakkına sahip olan Sony'nin portföyünde Bob Dylan ve Michael Jackson gibi dev müzik isimleri bulunuyor.
EMI'nin yaklaşık 2 milyon telif hakkının bulunduğu portföyünde ise Frank Sinatra, David Bowie, Kanye West ve Alicia Keys gibi sanatçılar yer alıyor.
 

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