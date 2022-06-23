Narenciye sektöründe ihracat hedefi 1 milyar dolar

Türkiye’ye yaklaşık 1 milyar 100 milyon dolar döviz kazandıran narenciye ve şeftali ürünlerinde Akdeniz meyve sineğinin oluşumunu önleyen tuzakların dağıtımı için Muğla’nın Köyceğiz İlçesi Hamitköy Mahallesinde tören düzenlendi.

Türkiye’nin en kaliteli portakallarının Antalya Finike ve Muğla Köyceğiz’de üretildiğini belirten Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak ve ekibiyle çok uyumlu bir çalışma yürüttüklerini, Muğla’da üretilen tarım ürünlerinin kalitesinin artması için iş birliklerinin artarak süreceğini dile getirdi.

“Portakal, Limon ve Nar üretimi Muğla’da çok öne çıkıyor” diyen Uçak, “Köyceğiz portakalının coğrafi işaret almasına çok sevindik. Köyceğiz’de çok bilinçli üretim yapılıyor. Çok çalışkan üreticilerimiz var. Üreticilerimize desteğimiz bundan sonraki süreçte de devam edecek” diye konuştu.

Muğla’nın tarımsal üretim açısından zengin bir ürün çeşitliliğine sahip olduğunun altını çizen Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Muğla Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Köyceğiz Belediyesi, Köyceğiz Ziraat Odası ve ilgili STK’ların çalışmalarıyla 2021 yılında başlattıkları çalışmayı 24 Mayıs 2022 yılında sonuçlandırarak Köyceğiz portakalına coğrafi işaret kazandıklarını belirtti.

Muğla’da tarımsal ilaçlamada kullanılan ilaçların atıkları için 13 ilçede 456 noktada atık toplama sistemi kurduklarını anlatan Saylak, “Atıklarımızı derelere doğaya karışmadan bertaraf ediyoruz. Çocuklarımızın sağlıklı gıdalar tüketmesi için biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerini artırmamız gerekiyor” dedi.

Üretici birlikleri kurulmalı

Önce pandemi sonrasında Rusya-Ukrayna savaşının girdi maliyetlerinde anormal artışlara yol açtığına dikkati çeken Saylak sözlerini şöyle sürdürdü; “Petrol fiyatları varili 43 dolardan, günümüzde 114-118 dolar aralığına geldi. Gübre, ilaç ve diğer girdilerde de benzer artışlar var. Ula, Dalaman, Köyceğizli üreticilerimiz Sakaraltı Üretici Birliği çatısı altında bir araya geldikleri takdirde ortak satın alma yapabilir, ürünlerinin pazarlamasını birlikte yapabilir. Tarım ve Orman Bakanlığımızda her türlü desteği verir. Girdi maliyetleri düşer, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinde de ortak hareket edebilmek başarılı sonucu doğurur.”

Muğla Köyceğiz Hamitköy’deki Akdeniz Meyve Sineği Tuzağı dağıtım törenine Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Metin Yerlikaya, MHP İlçe Başkanı Mehmet Zafer Türkmen, EYMSİB Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Unat, Yaş Meyve Sebze Komitesi Başkanı Makbule Çiftçi, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

Üretici Turgut Özdemir; “Yüzde 500 fayda sağladım”

Törende konuşan üretici Turgut Özdemir, Akdeniz Meyve Sineği tuzağını bahçelerinde kullandığını yüzde beş yüz fayda sağladığını, hastalıktan bahçesini koruduğu gibi ilaç masrafından da kurtulduğunu aktardı. Özdemir, “Tüm çiftçilerimize Akdeniz meyve sineği tuzağını kullanmalarını tavsiye ediyorum. Devletimizden de verdiği desteği artırmasını bekliyorum” dedi.

Hamitköy Mahalle Muhtarı Ramazan Çelik’de narenciye üreticilerine Akdeniz meyve sineği tuzağı bağışladığı için Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’ne teşekkür etti. Çelik, bu desteğin üreticiler için çok kıymetli olduğunun altını çizdi.

Mandalina ihracat lideri

Türkiye 2021 yılında 935 milyon dolarlık narenciye, 170 milyon dolarlık şeftali ve nektarin ihracatı gerçekleştirdi. Mandalina 453 milyon dolarla narenciye ürünleri arasında ihracat lideri olurken, limon ihracatı 293 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Türkiye portakal ihracatından 106 milyon dolar döviz geliri elde ederken, greyfurt Türkiye’ye 82 milyon dolar döviz kazandırdı.