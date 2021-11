Ne zaman istersen getirecekler

Tüketicilerin kampanyaya doyduğu kasım ayında istegelsin, “Bende kampanya bir gün değil her gün!” diyerek meydan okuyor. İyi kalite ürünü, taptaze ve uygun fiyatla kullanıcılarının kapısına kadar ulaştıran istegelsin, sadece bir gün değil her gün tüketicinin yanında yer alıyor. Dönemsel kampanyalar yerine ne zaman istegelsin’e gelirlerse gelsinler sürekli faydalanabilecekleri fırsatlar sunuyor. istegelsin’den 180 lira ve üzeri alışveriş yapan herkes, kangal sucuktan deterjana, muzdan pirince birçok ürünü sadece 1 TL’ye satın alma fırsatını yakalıyor.

Her evin ihtiyaç duyduğu tüm ürünleri, kalite ve benzersiz bir deneyimle buluşturarak sunan, taptaze süpermarket istegelsin, aile bütçesine dost kampanyalarla kullanıcılarının yüzünü her gün güldürüyor. Sadece belirli kampanya dönemlerinde değil her gün tüketicinin yanında yer alan istegelsin, evlerin tüm ihtiyaçlarını hem hesaplı fiyatlarla hem de tam istenen saate eksiksiz teslimat ile sunarak kullanıcılarına akıllı online süpermarket alışveriş deneyimini yaşatıyor.

istegelsin’de her gün 1TL fırsatları var!

Türkiye’ye akıllı online market alışverişinin konforunu yaşatan istegelsin’in Taze Manav, Taze Fırın, Taze Kasap reyonlarının yanında, kahve tutkunlarının favorisi Kahve Dükkânı ve günümüzün vazgeçilmezi temizlik ve hijyen reyonları ile 7000’den fazla ürün çeşidi hesaplı fiyatlar ve eksiksiz hizmet ile sunuluyor. Üstelik, 180 lira ve üzeri alışveriş yapan herkes kangal sucuktan deterjana, muzdan pirince birçok ürünü sadece 1 TL fiyatla satın alma fırsatından yararlanıyor.

İstanbul, Kocaeli, Ankara, Bodrum, Eskişehir, İzmir ve Manisa’da hizmet veren istegelsin, ürünlerin teslimatını soğutuculu özel araçlarla gerçekleştiriyor.

Akıllı alışveriş kazandırıyor

Kullanıcılarını markete gitme, ağır poşetleri taşıma ya da sürekli farklı kampanyaları takip etme zahmet ve yükünden kurtaran istegelsin, her gün ve her alışverişte avantajlar sunarak akıllı süpermarket alışverişinin konforunu yaşatıyor.

istegelsin hakkında

istegelsin, online süpermarket alışverişinin en hesaplı ve akıllı adresi olma vizyonu ve kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmak hedefi ile 2019 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Uçtan uca soğuk zinciri koruyarak evinizin tüm ihtiyaçlarını en konforlu şekilde sizlere ulaştırmak için öncü teknolojik alt yapısı ve müşteri odaklı hizmet anlayışı ile çalışmaktadır. Soğuk hava depolarında saklanan meyve, sebze ve etleri, soğuk zincir kırılmadan, istenen saatte kapıya kadar teslim etme avantajı sunmaktadır. Taze ve soğuk zincir ürünleri hariç, kargoyla taşınabilen binlerce ürünü ise Türkiye’nin 81 ilindeki kullanıcılara kargoyla ulaştırmaktadır. istegelsin uygulaması, App Store, Huawei Store ve Google Play’den indirilebilmektedir.