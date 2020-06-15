Necmi Erol peynirde yeni dönemi anlatacak

Muratbey Peynirleri ve Güvenilir Ürün Platformu önemli bir online toplantıya imza atıyor. Virüs krizi ile birlikte tüketim alışkanlıklarının da değişmesi ile gözler kahvaltılık ürünler sektörüne çevrildi. Kahvaltılık ürünler sektörünün en çok tüketilen ürünü peyniri ve sektörün güncel durumunu Muratbey Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol anlatacak.

Güvenilir Ürün Platformu yine önemli bir etkinliğe imza atıyor. Virüs krizinin patlak vermesi ile gıda güvencesinin daha çok konuşulduğu bu günlerde tarımsal üretimin sürdürülebilirliği, hayvansal ürünler, perakende, bal ve tohum üzerine ortak akıl toplantıları düzenleyen Güvenilir Ürün Platformu bu sefer peynir sektörünü masaya yatırıyor. Virüs krizi ve sokağa çıkma yasaklarının tüketim alışkanlıklarını değiştirmesi ile gözler kahvaltılık ürünlerden peynir sektörüne çevrildi. Peynir sektörünün güncel durumu, süt ürünlerinin Çin’e ihracatının peynir sektörüne etkisi, süt piyasaları, ürün tedariği, fiyat dalgalanmaları ve stokçuluk gibi konuların konuşulacağı toplantının ana konuşmacısı ise konunun en yetkili ismi Muratbey Peynirleri adına Necmi Erol olacak.

Güvenilir Ürün Platformu ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak moderatörlüğünde online gerçekleşecek toplantıda Muratbey Peynirleri Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol basın mensupları, yönlendirici toplum önderleri, akademisyenler ve tüketici örgütlerinin sorularını yanıtlayacak. 18 Haziran Perşembe saat 21:00 de başlayacak ve zoom üzerinden gerçekleşecek toplantıya link talepleriniz için elif.aslamaci2@gmail.com adresi ile irtibata geçebilirsiniz.