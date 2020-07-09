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Necmi Erol'un babası vefat etti

Muratbey Peynirleri'nin Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol'ın babası Bilal Erol’ın cenazesi 9 Temmuz Perşembe (bugün) saat 15 te Üsküdar Ferah Mahallesi Yeni Camii’de kılacak. Ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecek.

Necmi Erol'un babası vefat etti

Muratbey Peynirler’nini sahibi işadamı Necmi Erol’un babası Bilal Erol vefat etti. Türkiye’de ticaret başlangıç noktasındaki cınarlarından biri olan Bilal Erol’ın cenazesi 9 Temmuz Perşembe (bugün) saat 14'te Üsküdar Ferah Mahallesi Yeni Camii’de kılacak. Ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecek.

1965 yılında Eminönü’nde küçük bir peynirci dükkânıyla peynir sektörüne adım atan Muratbey, 1992 yılında ilk üretim tesisini açtı. Necmi Erol attığı adımlarda babasının ticari bilgisinden hep yararlandığını söyledi. İş dünyasının en sevilen ailelerinden biri olan Erol ailesi sabır, merhuma rahmet diliyoruz.

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