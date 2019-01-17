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Nijerya en ucuz petrolün satıldığı 6. ülke

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Venezuela, Sudan, İran, Kuveyt ve Cezayir'den sonra en ucuz petrolün satıldığı 6. ülke oldu.Nijerya merkezli Küresel Ekonomik Politika İnisiyatifi Başkanı Bernard Okri, "Araştırmalarımıza...

Nijerya en ucuz petrolün satıldığı 6. ülke
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ABUJA (AA) - Batı Afrika ülkelerinden Nijerya, Venezuela, Sudan, İran, Kuveyt ve Cezayir'den sonra en ucuz petrolün satıldığı 6. ülke oldu.

Nijerya merkezli Küresel Ekonomik Politika İnisiyatifi Başkanı Bernard Okri, "Araştırmalarımıza göre Nijerya, dünya genelinde en ucuz petrolün satıldığı 6. ülke konumunda." dedi.
Fransa'daki sarı yelekliler ve Zimbabve'deki petrol krizi sonrası başlayan protesto gösterilerini hatırlatan Okri, "Dünyanın lider ekonomilerinde petrol fiyatları sürekli artarken Nijerya'da sabit kaldı." ifadesini kullandı.
Global Petrol Fiyatları 2018 verilerine göre Nijerya, Afrika'da en ucuz benzinin satıldığı ülke konumunda. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne (OPEC) 1971'de üye olan Nijerya, dünyanın 9. büyük petrol rezervine sahip.


 

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Anahtar Kelimeler:
PETROLNijerya
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