Normalleşme Seyahat Trafiğini Artırdı

Türkiye’de aşılamanın da son dönemde hız kazanmasıyla birlikte normalleşme adımları atılmaya devam ediyor. 1 Temmuz itibarıyla hafta içi ve hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma yasağının ve şehirlerarası arası seyahat kısıtlamasının tamamen kalkması, seyahat taleplerini de artırdı. Yasakların kalkmasıyla birlikte, seyahat planlarını askıya alanlar ve yeni plan yapanlar uçak, otobüs ve otel biletlerine yoğun ilgi gösterdi. Türkiye’nin Lider Seyahat Sitesi Enuygun’un yaptığı açıklamaya göre; 1 Temmuz haftasındaki uçak bileti satışlarında yüzde 115, otel rezervasyonlarında yüzde 381, otobüs biletleri satışında ise yüzde 324 artış meydana geldi.

Uzun süredir tatil hayali kuranlar ise seyahat planlarını yapmaya başladı. Hem arama hem de satış hacminde büyük bir artış yaşayan Enuygun verilerine göre,önceki haftaya göre uçak bileti aramaları yüzde 115, otobüs bileti aramaları yüzde 186, otel aramaları ise yüzde 170 arttı. Uçak seyahatlerinde en çok arama yapılan şehir İstanbul olurken, otobüs bileti ve otel rezervasyonlarında ise Antalya ilk sırada yer aldı. Otel rezervasyonu aramalarında ise Türkiye’nin tercihi Antalya’dan sonra Muğla, Aydın, Balıkesir ve İstanbul oldu.