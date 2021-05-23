Normalleşmenin işareti

Pandemi nedeniyle zamanının çoğunu evlerinde geçirenler, kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte elektrikli scooter’lara sarıldı. Artan e-scooter kullanımından hareket eden MediaMarkt, fiyat, mesafe, hız veya taşıma kapasitesine göre değişen e-scooterları kullananlar ve yeni kullanmaya başlayacaklar için birkaç püf noktasına dikkat çekiyor.

COVID-19 pandemisiyle toplu taşıma araçları yerine kendi taşıtlarını kullanmaya başlayan vatandaşların sayısı her geçen gün artıyor. Mesafeye göre ücretlendirilen kurumsal firmaların halkın kullanımına kilometre başı ücretlendirmeyle sunduğu elektrikli scooter’ların yanı sıra bireysel e-scooter kullanıcılarının sayısı da hızla artıyor. Ancak scooter kullanmak da belirli bir tecrübe istiyor. Hem aracı hem de aracı kullanacağınız yolu tanımak en önemli unsurların başında geliyor.

Türkiye’nin en geniş satış alanına sahip elektronik perakendecisi MediaMarkt artan talepten yola çıkarak e-scooter kullanıp bir üst modele geçmek isteyenler ya da ilk kez kullanacaklar için birkaç püf noktasının altını çiziyor:

Satın alacağınız e-scooter ile ne kadar mesafe gitmek istediğinize karar verin. Mesafe, tercih edeceğiniz e-scooterın motor gücünü belirlemek konusunda size rehber olacaktır. e-scooter kullanımınız günlük 20 km civarında olacaksa bu durumda 250 W’lık e-scooterlar işinizi görür.

20 km’den daha uzun yolculuklar planlıyor veya inişli-çıkışlı bir rotanız bulunuyorsa motor gücü daha yüksek e-scooterlar seçmekte fayda var. Bu durumda 500 – 600W gibi ve daha yüksek güce sahip e-scooterlara yönelebilirsiniz.

Sürücünün günlük rotası, e-scooter seçimlerinde ürünün tekerlek özelliklerinde de etkili olabilecek bir faktör. Çünkü amortisörsüz e-scooterların kullanılacağı yolların yapısı sürücüyü doğrudan etkileyecektir. e-scooterlar bu alanda dolma ve havalı (şambrel) tekerli modeller olarak ikiye ayrılıyor. Dolma tekerli e-scooterlar daha dayanıklı yapısıyla ön plana çıkarken engebeli sürüşlerde sürücüye daha fazla titreşim veriyor. Havalı tekerler ise engebeli yollarda daha rahat bir kullanım sağlayacaktır fakat kesici veya delici cisimler karşısında patlaması da ihtimaller dahilinde olacaktır.

Mesafe söz konusu olduğunda bataryanın boyutu da söz konusu olurken bataryanın kaç saatte şarj olduğu da önemli bir faktör olarak ön plana çıkıyor. Buna ek olarak bazı ürünler kinetik enerji depolama sistemi gibi farklı özellikler de sunuyor.

Şehir içi kullanımlarda dikkat edilmesi gereken diğer bir unsur ise e-scooterın taşınabilirliği. Bu durumda e-scooterın ağırlığı ve katlanılabilir olması gibi özellikler ön plana çıkıyor. Hafif e-scooterlar vapur, otobüs veya metro gibi toplu taşıma araçlarında daha rahat taşınma imkanı sunarken motor gücü daha yüksek olan ve farklı özellikler barındıran ürünlerin ağırlığı da daha yüksek olacaktır.

Piyasada satılan e-scooterların maksimum hızları motor güçlerine ve taşıdığı ağırlığa göre değişse de birçoğu şehir için kullanım sınırlamaları nedeniyle 25 km/s olarak sınırlandırılmış durumda. Peki ya fren sistemleri? Belki de en önemli konuların başında gelen fren sistemleri e-scooterlarda ürüne göre değişiklik göstermekte. Ürünlerin genelinde sabit olarak disk fren bulunurken bazı e-scooterlarda çift disk fren veya e-ABS rejeneratif kilitlenme önleyici ön fren sistemi de bulunmakta.

e-scooterlar şehir içi kullanımda diğer araçlara göre birçok avantaj sağlamakta. Bununla birlikte diğer araçların sizi görmesi ise büyük önem arz etmekte. Bu durumda önde ve arkada güçlü aydınlatmalara sahip e-scooterlar önemli bir farklılık yaratmakta. Buna ek olarak kullanıcının ışık yansıtıcı ürünler veya ekstra ışık kullanması da trafikte fark edilme konusunda önemli avantajlar yaratacaktır.

Kullanıcının kilosu da e-scooter tercihlerinde önemli bir kriter. Ürünlerin maksimum taşıma kapasitesi 100 kilodan başlamakta ve çeşitli aralıklarla artmakta.

Bugün Avrupa’nın açık ara bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt’ın ürün portföyünde yer alan e-scooterlara baktığımızda menzili 45 kilometreye varan seçenekler bulunuyor. Birçok model katlanabilir yapısı sayesinde toplu taşıma araçlarında güvenle taşınabilirken taksi veya özel araçların bagajlarına dahi girebiliyor. Bu özellikler elektrikli scooterları şehir içi ulaşımda ön plana çıkartmakla kalmıyor, birçok vatandaşın da yeni ulaşım tercihi haline getiriyor.

Farklı bütçelere uygun alternatif ürünler

mediamarkt.com.tr’de yer alan ürünlere baktığımızda Xiaomi Pro 2, Xiaomi Mi, Bood Kickscooter ve Goldmaster Mobil urban E-Go elektrikli scooter’lar performansları ve şarj süreleriyle keyifli bir sürüş sunuyor. Bu scooter’ların fiyatları 3.497 TL ila 4.499 TL arasında değişiyor.

Tercihini elektrikli kaykaydan yana kullanmak isteyen teknolojiseverler için de Bood FW-S65A Self Balance ve Gomaster SBS-653 6.5 Carbon Scooter, Lamborghini Glyboard Veloce 6.5, Kawasaki KX-Cross 8.5 gibi alternatifler bulunuyor. MediaMarkt Türkiye’nin ürün yelpazesinde bulunan elektrikli scooterların fiyatları 2.199 TL’den başlayarak 3.599 TL’ye kadar gidiyor.

Teknik özellikleriyle öne çıkıyorlar

Elektrikli scooterların ağırlıkları 12,5 kilodan başlarken maksimum hız limitleri modellere göre farklılık gösteriyor. Birçok modelde hız, kalan batarya ömrü gibi bilgilerin yer aldığı dijital panel bulunurken bazı modellerde ise bu ekran kalan batarya ömrü ile sınırlı tutuluyor. MediaMarkt’ın ürün gamında yer alan e-scooterların taşıma kapasitesi 100 ve 120 kilo arasında değişkenlik gösterirken cihazlar, fren sistemleri ile de birbirlerinden ayrılıyor. Örneğin Giddy ve Bood marka scooterlarda Ön Elektrikli, Arka Disk Fren bulunurken Xiaomi’nin modellerinde ise Disk Fren ve E-ABS Rejeneratif fren sistemleri bulunuyor. Rejeneratif frenleme sistemleri aracı yavaşlatırken oluşan kinetik enerjiyi depolayabiliyor, böylece elde edilen enerji daha sonra kullanılabiliyor. Bu da araçlara daha uzun bir menzil sağlayabiliyor.