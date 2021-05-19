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Nükhet Duru ile yeniliğe kanat açıyor

Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarından Kelebek Mobilya, zamana yenilmeyen ve sürekli kendini yenileyen sanatçı Nükhet Duru, namı diğer Nünü ile reklam kampanyasına imza attı.

Nükhet Duru ile yeniliğe kanat açıyor
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Nükhet Duru Kelebek’in yeni reklam yüzü oldu. Kelebek Mobilya, zamana yenilmeyen ve sürekli kendini yenileyen sanatçı Nükhet Duru, namı diğer Nünü ile reklam kampanyasına imza attı. Reklam filminde Nükhet Duru’ya Türk pop müziğinin son yıllardaki sevilen ismi Cem Belevi de eşlik ediyor. Cem Belevi’nin “Sen hep bizimlesin, çok güzelsin hep yenisin” sözleriyle başlayan reklam filminin ilerleyen saniyelerinde şarkıya katılan Nükhet Duru, unutulmaz sesiyle kulakların pasını siliyor. Yazın gelişiyle evlerin yenilenmesini #KanatAcalimYenilige mottosuyla anlatan reklam filminde ikiliye mutlu bir aile ve kelebekler eşlik ediyor. “Evimde tek, kalbimde tek Kelebek!” sloganı üstüne kurulan reklam filmi; ünlü reklam yönetmeni Metin Arolat imzası taşıyor.

Kelebek Mobilya Hakkında:

Türkiye'nin ilk panel mobilya ve mutfak üreticisi olan Kelebek, Cumhuriyet tarihinin en köklü sanayi kuruluşlarındandır. Kitlesel ve küresel bir marka olma hedefiyle Düzce’de 55 bin metrekare kapalı olmak üzere toplam 186 bin metrekarelik bir alanda üretimine devam eden kuruluş, bugün ürünlerini yurt içinde 160’ın üzerinde mağazada tüketicilerin beğenisine sunmakta, yaklaşık 30 ülkeye gerçekleştirdiği standart ve özel Kelebek ürünleri ihracatı ve yurtdışında yer alan konsept mağazalarıyla uluslararası pazarda da faaliyet göstermektedir.

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