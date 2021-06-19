Ödüllü başkanın YEKDEM başvurusu uzasın çağrısına destek geldi

Geçtiğimiz günlerde Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında yapılan yatırımlarla ile destek sürecinin pandemi nedeniyle uzatılmasını Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı Nilüfer Çevikel şu sözlerle dile getirmişti:

“Bugünlerde yeşil mutabakat konuşuyoruz. İthalata dayalı enerji maliyetlerindeki sıkıntıyı dile getiriyoruz. Bu cari açığın büyümesine neden oluyor. Cari açıktan kurtulmak, yeşil dönüşüme geçmek için yenilenebilir enerji yatırımcılarının pandemi nedeniyle uzayan projelerindeki sürenin 6 uzatılması doğru bir karar olur.”

Başkan Çevikel’in bu görüşleri EGD’nin düzenlediği Küresel Isınma Kurultayı’nda gündeme geldi. Yeşil mutabakat konusunda tartışmaların ana odağı yenilenebilir enerjiye destek oldu. Yenilenebilir enerjiye destek içinde süre uzatamının önemli olduğu vurgulandı.

Küresel Isınma Kurultayı’ndaki bu görüşleri değerlendiren Çevikel ise bu şu görüşlerini yeniden dile getirdi:

“Bizim ifade ettiğimiz görüşlerin yenilenebilir enerjinin desteklendiği Küresel Isınma Kurultayı’nda dile getirilmesi anlamlı. Hazine ve Maliye Bakanımız bugün Bursa’daydı. Konuyu ona da ilettik. Ankara’da konuyla ilgili herkese anlatıyoruz. Bize zaten 6 ay uzattık diyorlar. Tamam ama pandemi de uzadı. Bu nedenle YEKDEM'de sürenin Aralık sonuna kadar uzatılması yenilenebilir enerji ile ilgili yatırımların önünü açacak. Böylece enerji ithalatına daha az para vereceğiz.”