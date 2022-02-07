Öğrenciyken kal sonra yatırım yap

Erkanlı Holding, yatırım amaçlı öğrenci evi projesi Univa Düzce için 31 Mart 2022’ye kadar sürecek kampanyası ile Türk yatırımcılara önemli fırsatlar sunuyor. Univa Düzce Kampüsü’ne yatırım yapmak isteyenler, 48 ay vade ile ayda 3.800 TL taksitle öğrenci evi sahibi olabilecekler. Üstelik son yılın taksitlerini öğrenci evinin kirası ile karşılayacaklar.

30.000 öğrenci sayısı ile hızla büyüyen Düzce Üniversitesi’ne 5 dk. yürüme mesafesinde bulunan Univa Düzce, 5 yılda minimum yüzde 8 kira getirisi ve 8 yıldan başlayan yatırımın geri dönüş süresi ile alternatif gayrimenkul fırsatı olarak öne çıkıyor.

Univa projeleri ile ilgili açıklamada bulunan ve Türkiye’deki yurt sorununa dikkat çeken Erkanlı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Erkanlı “Ülkemizde 8 milyona yakın üniversite öğrencisi bulunuyor. Bu öğrencilerin 5.5 milyonu tam zamanlı öğrenciler olup önemli bir kısmı üniversite öğrenimi için gittiği şehirde kalacak yer bulmakta güçlük çekiyor. Ülkemizdeki yurtların yatak talebini karşılama oranı ise yalnızca yüzde 25.Yurt sayısının yetersizliğine ilave olarak son dönemde tüm Türkiye’de ev kiralarındaki yüksek artış, gençlere üniversite eğitimi almalarında büyük zorluk yaşatıyor. Bu sebeplerle Sakarya, Kocaeli ve Düzce Üniversitelerinin yanı başında bulunan, yüksek kira getirili ve değeri devamlı yükselen Univa Öğrenci Evi projelerimiz, son dönemin en güvenilir alternatif gayrimenkul yatırımı olarak gerek öğrenciler gerekse yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Univa Düzce’de başlattığımız kampanya ise 48 ay boyunca aylık 3.800 TL taksitle öğrenci evi sahibi olma fırsatı yaratıyor.” açıklamasında bulundu.

Erkanlı Holding’in toplam 115 bin m2 büyüklüğe sahip Sakarya, Kocaeli ve Düzce’deki Univa Öğrenci Evleri’nin 700 milyon TL’yi aşan yatırım değeri bulunuyor.