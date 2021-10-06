OKKA 'lı kahveyi arzuladılar

Arzum OKKA, kahveseverleri buluşturan İstanbul Kahve Festivali’nde tam kıvamında, enfes lezzette, bol köpüklü OKKA’lı Türk kahvesi deneyimi yaşatacak. Katılımcılar ayrıca Arzum standında yapılacak yarışmalar sonucu sürpriz hediyeler kazanma ve keyifli saatler geçirme fırsatı elde edecek.

Arzum OKKA, merakla beklenen İstanbul Kahve Festivali’nde kahveseverlerle buluşuyor. 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park’ta gerçekleştirilecek olan, dünyanın dört bir yanından birbirinden leziz kahvelerin yer alacağı İstanbul Kahve Festivali’ne Arzum bu yıl 6’ncı kez katılacak. Arzum, festival alanına kurulacak özel Arzum OKKA standında Türk kahvesi severlere tam kıvamında, enfes lezzette, bol köpüklü OKKA’lı Türk kahvesi deneyimi yaşatacak. Arzum OKKA standına uğrayanlar ayrıca Shake’N Take kişisel blender ile hazırlanan Türk kahveli, çeşitli gurme içecek karışımlar ve birçok farklı meyve ile hazırlanan smoothielerle keyifli anlar geçirecek.

Yarışma ve sürpriz hediyelerle eğlenceli dakikalar

Arzum, ‘Şehri Uyandıran Festival’ olarak nitelendirilen ve pandemi nedeniyle bir süre ara verilen İstanbul Kahve Festivali’nde katılımcılara Arzum OKKA standında yapılacak yarışmalar ve bunların sonucunda verilecek sürpriz hediyelerle eğlenceli saatler geçirtecek. Nitelikli kahveler, kahve dükkânları, kahvenin tüm paydaşları, keyifli konserler, seminerler ve atölye çalışmaları İstanbul Kahve Festivali’nde yeniden kahveseverlerle buluşacak. Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, 500 yıllık Türk kahvesi kültürünü dünyaya yaymayı kendilerine misyon edinen bir şirket olarak İstanbul Kahve Festivali’nde Arzum OKKA ile yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Arzum OKKA Türk kahvesi keyfini yeniden tanımlıyor

‘Dünyaya Türk Kahvesini Sevdiren Marka: Arzum OKKA’larla Türk kahvesi kültürünü farklı ülkelere taşıdıklarını hatırlatan Murat Kolbaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Türk kahvesi keyfini daha çok insana yaşatabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda Eylül sonunda gerçekleşen Londra Kahve Festivali’nde olduğu gibi dünyanın pek çok noktasındaki festivaller ve özel etkinliklere katılarak Türk kahvesi severlerle buluşuyoruz. İstanbul Kahve Festivali’nde bu yıl da birbirinden renkli aktiviteler ve özel tadım etkinlikleriyle Türk kahvesi meraklılarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağız. Türk kahvesi keyfini yeniden tanımlayan, her seferinde okkalı, aynı enfes lezzet deneyimini sunan Arzum OKKA ailesinin üyeleriyle tanışmak, bol köpüklü Türk kahvesi keyfini doyasıya çıkarmak isteyenleri İstanbul Kahve Festivali alanındaki Arzum OKKA standımıza bekliyoruz.”