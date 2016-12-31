Okulda ürettikleri parfümü öğrencilere hediye ediyorlar

RİZE (AA) - MUHİTTİN SANDIKÇI - Rize Çözüm Anadolu Lisesinde eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerinin kimya dersinden çekindiğini ve fazla konsantre olmadıklarını gören kimya öğretmeni Hüseyin Tüylü, dersi sevdirebilmek amacıyla laboratuvar ortamında üretimi kolay olan mum, kolonya, sabun ve parfüm yapılabilmesi için proje geliştirdi.

Tüylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, on yıllık öğretmen olduğunu, kimya dersinin öğrencilerin ilgisini çekmesi için farklı etkinlikler yapmak istediklerini belirtti.

Yapımı kolay parfüm, mum gibi basit etkinliklerle uğraşarak kimya dersini sevdirmek için yola çıktıklarını ifade eden Tüylü, "Bu etkinliklerle birlikte çocukların laboratuvarda daha fazla kaldığını gözlemledik. Derslerde olan gelişmeyi gördük mutluyuz." dedi.

Çocukların ders ile ilgili kafasındaki soru işaretlerini ortadan kaldırdıklarını vurgulayan Tüylü, şu değerlendirmede bulundu:

"Fizik, kimya biraz daha sonuca yönelik dersler. Öğrenciyi motive etme adına okulun şartları uygunsa dersi daha fazla sevdirecek uğraşlar edinilebiliyor. Bu anlamda çocukların dikkatini çekmek için çıktığımız yolda güzel şeyler ortaya çıktı. Okulda ders gelişimi için başlattığımız proje sonucunda şimdi herkes kendine bir şeyler üretmenin keyfini çıkarıyor. Öğretmenlerimiz de üretilen malzemelerden kullanıyor. Okulda parfüm üreterek hem öğretmen arkadaşlarımızın parfüm ihtiyacını karşılıyor hem de öğrencilerimizle kendi parfümlerini üretiyoruz. Öğrencilerimiz artık boş zamanlarını laboratuvarda geçiriyor. Hem biz hem de öğrencilerimiz bir anlamda amacına ulaşmış oluyoruz."

Laboratuvar ortamını küçük sürprizlerle renklendirmeye çalıştıklarına değinen Tüylü, "Çocukların daha iyi derslere çalışması için sınav öncesi sürprizler da yapıyoruz. Sınavlarda yüksek not alan öğrencilere özel parfüm yaparak hediye ediyoruz. Bunu bütün derslerde değerlendiriyoruz." sözlerine yer verdi.

- "İlk ürettiğim parfümü halen kullanıyorum"

10. sınıf öğrencisi Kerim Akçağıl, kimya dersinin çok sıkıcı geçeceğini düşündüklerini ifade ederek, "Hocalarımız laboratuvar ortamında bize parfüm, mum, kolonya gibi etkinlikler yapacağımızı söyleyince çok mutlu olduk. Okula ve derse karşı daha çok bağ oluştu. Bizi en çok ürünleri kendimizin yapması mutlu ediyor. Bir mum maliyet olarak pahalı değil ama bir kişinin kendi mumunu parfümünü arkadaşları ile birlikte yapması çok farklı." diye konuştu.

9. sınıf öğrencisi Büket Kandemir de öğretmenlerinin sınavda ödül olarak parfüm olduğunu söyleyince çok mutlu olduklarını söyledi.

Bütün soruları doğru yapınca parfüm hediye aldığını kaydeden Kandemir, "Gerçekten çok keyif vericiydi. Sonrasında ilk parfümümü kimya dersinde yaptım. Çok değişik gelmişti. Daha önce hiç böyle bir deney yapmamıştık. Dışarıdan satın aldığımız parfümü kendimiz üretmeye başladık. Kendi parfümümü ürettiğimi annem babam duyunca çok sevinmişti. Kokuları çok güzel gelmişti. İlk ürettiğim parfümü halen kullanıyorum." sözlerine yer verdi.