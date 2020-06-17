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Okur Şirketler Grubu'nda önemli atama

Türk ekonomisinin en önemli yatırımlarında 81 yıllık köklü geçmişi bulunan Okur Şirketler Grubu üst yönetimine Muhammet Nezif Emek CEO olarak atandı.

Okur Şirketler Grubu'nda önemli atama

Gıda, Kişisel Bakım, Enerji ve Gayrimenkul alanlarında bugüne kadar birçok başarılı projeye imza atmış köklü geçmişi olan Okur Grup tepe yönetimine, iş dünyasının önemli isimlerinden Muhammet Nezif Emek Atandı. 

Bereket Döner'in son dönemde yurt içi ve yurt dışında hızla büyüme ve marka algısının oturduğu dönemde markanın başında bulunan Emek, Okur Grup'taki yeni görevine başladı. Okur Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bünyesinde gerçekleşen atamayı Muhammet Nezif Emek sosyal medya hesabından duyurdu. Emek yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi; 

Kariyer yolculuğumdaki yeni adresimi sizlerle paylaşmanın mutluluğu içerisindeyim.

Bu ay itibariyle ülkemizin köklü gruplarından biri olan Okur Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. bünyesine katılmış bulunuyorum.

Beni bu göreve layık gören Yönetim Kurulu Başkanımız sayın Hasan Okur beye teşekkürlerimi sunuyorum.

Okur Şirketler Grubu 81 yıllık ticari geçmişe sahip olup üçüncü ve dördüncü kuşak tarafından yönetilmektedir. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda ticari başarıya imza atmış Okur Şirketler Grubunun; Gıda, Kişisel Bakım, Gayrimenkul ve Enerji alanlarındaki faaliyetleri devam etmektedir.

Yeni dönemde Gıda ve Kişisel Bakım alanlarında dikey entegrasyon yatırımlarına ağırlık vererek faaliyetlerimizi geliştirmeye devam edeceğiz.

Bu saygın ailenin bir parçası olmanın gurur ve heyecanı ile çok başarılı işlere imza atacağımıza inanmaktayım.

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Okur Şirketler Grubunda önemli AtamaNezif Emek
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