Online alışverişlerde “Maximum Mobil ile Öde“ dönemi başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İş Bankası, mobil ödeme yöntemlerine "Maximum Mobil ile Öde" seçeneğini ekledi.

İş Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, kullanıcılar, "Maximum Mobil ile Öde" seçeneğiyle, e-ticaret siteleri ya da uygulamalarında ödeme aşamasında sadece cep telefonu numaralarını girerek satın alma deneyimini hızlı ve güvenli bir şekilde tamamlayabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, dijital çağda teknoloji sürekli gelişirken, bu teknolojileri yalınlaştırarak müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni hizmetler sunma konusunda çok yönlü çalışmaları devam ettirdiklerini belirterek, "Lider olduğumuz elektronik ticaret alanında, sürekli gelişen müşteri ihtiyaçları ve ödeme alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak, online ödemelerde müşterilerimizin sadece cep telefonu numarasını girerek Maximum Mobil ile hızlı ve güvenli bir ödeme yapmasını sağlayan, çok daha hızlı yeni bir yöntem geliştirdik." ifadelerini kullandı.

"Maximum Mobil ile Öde"nin ilk olarak Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinden yapılan tüm vergi ödemelerinde kullanılabileceğini belirten Sezen, önümüzdeki dönemde, "Maximum Mobil ile Öde"nin geçerli olacağı e-ticaret platformlarını yaygınlaştırırken, bir yandan da müşterilerin beklentileri doğrultusunda yeni ödeme yöntemlerinin geliştirilmesine devam edeceklerini kaydetti.

Verilen bilgiye göre, banka müşterileri, bu yılın Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemelerinin ikinci taksiti için Maximum Mobil ile yapacakları 200 TL ve üzerindeki ödemeler için 3 taksit imkânı ayrıcalığından da faydalanabilecek.

İş Bankası'nın Maximum Mobil uygulaması ile kullanıcılar; kart yönetiminden kampanya katılımına, anında kart sahibi olmaya kadar pek çok temel kredi kartı işleminin yanı sıra uygulama içinden araçtan inmeden Petrol Ofisi istasyonlarından akaryakıt alımı, Cinemaximum sinema bileti satın alımı, Yemeksepeti'nden yemek siparişi verme ve fatura ödemeye kadar pek çok farklı ihtiyaçlarını mobilden hızlı ve kolay bir deneyim ile karşılayabiliyor.