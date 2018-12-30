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OPEC plus nisan ayında üretimi düşürebilir

Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Kaytuni: "Nisan ayında bir araya geleceğiz. Piyasa ve ücretlerin durumunu değerlendireceğiz. Eğer gerekirse bir kez daha üretimi düşüreceğiz"

OPEC plus nisan ayında üretimi düşürebilir
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CEZAYİR (AA) - Cezayir Enerji Bakanı Mustafa Kaytuni, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) üyesi ve dışı ülkelerin nisan ayındaki toplantıda gerekmesi halinde petrol üretimini azaltacağını söyledi.
Başkent Cezayir'de basın toplantısı düzenleyen Kaytuni, "OPEC plus" olarak adlandırılan, OPEC üyesi ve aralarında Rusya’nın da yer aldığı OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin üretimi azaltmanın etkisini görmek için 2019'un ilk çeyreğinin sonlanmasını bekleyeceğini ifade etti.

Kaytuni, "Nisan ayında bir araya geleceğiz. Piyasa ve ücretlerin durumunu değerlendireceğiz. Eğer gerekirse bir kez daha üretimi düşüreceğiz." dedi.
Cezayir döviz girişinin yüzde 93'ünü petrol gelirlerinden elde ediyor.
OPEC ve OPEC dışı ülkeler, 2017 yılının başında günlük petrol üretiminin 1,8 milyon varil, geçen temmuz ayında ise aralık ayına kadar 1,2 milyon varil düzeyine çekilmesine karar vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
OPEC PLUSOpecCezayir
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