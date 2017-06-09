Ordu'da atık yağ toplama yarışması düzenlendi

ORDU (AA) - Ordu'da çocukların çevre bilincini arttırmak amacıyla atık yağ toplama yarışması yapıldı.

Altınordu Belediyesince düzenlenen ve ilçedeki ilk ve ortaokulları kapsayan yarışma çerçevesinde, 29 bin litre atık yağ toplandı.

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, meclis salonunda gerçekleşen ödül töreninde yaptığı konuşmada, doğaya zarar veren maddelerin toplanmasına özel hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

İlçe genelinde 49 okul arasında yapılan yarışmada derece girenlerin hak ederek ödüllere ulaştıklarını aktaran Tekintaş, şöyle konuştu:

"Geri dönüşüm çalışmalarına belediyeyi devraldığımız günden bu yana durmaksızın devam ediyoruz. Bu çalışmalar kapsamında özellikle atık yağ ve pil gibi maddeleri, doğaya zarar vermesi sebebi ile hemen topluyoruz. Bu yıl geri dönüşüm hususunda hedefimizi bitkisel atık yağların toplanması olarak belirledik. Bu çerçevede 49 okulumuzda aynı çalışmayı başlattık ve en fazla atık yağ toplayarak dereceye giren okullarımıza hak ettikleri ödülleri veriyoruz. Bu tür çalışmalar önümüzdeki yıllarda da devam edecek."

Tekintaş, yarışma kapsamında atık yağ toplayarak doğaya katkıda bulunan öğrencilere teşekkür etti.

29 bin litre atık yağ toplandığını anımsatan Tekintaş, "Bu atık yağlar kanalizasyonlar aracılığı ile denize, dışarı dökülmesi ile toprağa ya da hiç fark etmeden yanık yağa dönüşerek kanserojen maddeye dönüşebiliyor. Biz Altınordu Belediyesi olarak bu yıl ilçe sınırları içerisinde yaptığımız çalışmalar ile bu yağların 29 bin litresini toplayarak hem sanayiye katkı sunduk hem de bize hayat veren doğamızı korumuş olduk." dedi.

Konuşmanın ardından dereceye giren okullara çeşitli hediyeler verildi.