Organik örgü bebekler Hozatlı kadınların ekmek kapısı

TUNCELİ(AA) - Tunceli'nin Hozat Kaymakamlığınca kadınların ev ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için 5 ay önce hayata geçirilen oyuncak organik örgü bebek yapımı kursu, buraya devam edenlerin ekmek kapısı oldu.

Hozat ilçesinde, 5 ay önce kaymakamlığın öncülüğünde Halk Eğitim ve Tunceli İş-Kur İl Müdürlüklerinin desteğiyle kadınların ev ekonomisine katkı sağlaması amacıyla oyuncak organik örgü bebek yapımı kursu başlatıldı.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile Hozat Kaymakamı Hüseyin Çam'ın katkılarıyla devam eden kursu başarıyla tamamlayan 40 kursiyer, 5 ayda yaklaşık 5 bin oyuncak bebek üretti.

Yaşları 18 ile 60 arasında değişen ve haftada 250'inin üzerinde oyuncak bebek üreten ev hanımlarının kursa ilgisi sürüyor. Ev hanımları, oyuncak bebeklerin beğenilmesi üzerine piyasadan 5 bin sipariş daha aldı.

Kurs sorumlularından Gülşen Yıldız AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 ay önce kursa başladıklarında ilk etapta zorlandıklarını anlattı.

Eğitimin pekişmesiyle ustalaşıp el örgüsü organik bebek üretmeye başladıklarını belirten Yıldız, üretim oldukça bebeklere talebin arttığını söyledi.

Dokuma bebekler çocukların ilgisini çekiyor

Piyasadaki oyuncakların büyük ölçüde plastik, kendi yaptıkları bebeklerin ise organik olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bebek üretirken genellikle çocukların ilgisini çektikleri için çizgi film karakterlerini yapıyoruz. Bazen bebek üretimi 1,5 günümüzü alıyor çünkü zahmetli iş. Bütün parçaları ayrı ayrı yapıp birleştiriyoruz." dedi.

Kursiyerlerin ister evde, isterse kursta oyuncak bebek yapabildiğini anlatan Yıldız, şunları söyledi:

"Sürekli ev işleriyle uğraşan kadınlar, buraya gelince hem stres atıyor hem de mutfak masraflarını karşılayacak miktarda para kazanıyor, aylık 600-700 lira kazanıyor. O yüzden kadınların da kursa talebi arttı. 20 kişiyle başladığımız kursumuz şimdi 40 kişiyi geçti. Böylelikle kadınlar ekonomik olarak sıkıntı yaşamadılar. Üretip satılan bebeklerin paralarını aldılar, stres attılar, sosyalleştiler."

"El emeğim, göz nurum ile evime katkıda bulunuyorum"

Kursa başlamadan önce sürekli ev işleri yaptığını ve sıkıldığını anlatan Varol, şunları söyledi:

"El emeğim, göz nurum ile evime katkıda bulunuyorum. Burada stres atıyoruz, arkadaş çevremiz çok güzel ve para kazanıyoruz. Hozat'ta fabrika, iş yok, hayvancılık bitmiş. Burada gelip çalışıp tığ ile bebek yapıyoruz. Bebeklerimiz çok güzel ve organik. Çamaşır makinesine atılıp yıkanabiliyor. Bebeklerimize çok fazla talep var. Yetiştirebilirsek üretip Türkiye'nin her tarafına göndermek istiyoruz. Bebeklerimiz plastik bebeklerden çok çok kullanışlı. Bebekleri hem çocuklarımıza oynasın diye verebiliyoruz hem de evimize süs olarak koyuyoruz. Talebi karşılayamıyoruz gece saatlerine kadar oturup bebek örüyoruz."

Muhabir: Haydar Toprakçı