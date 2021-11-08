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Organik sektörü çocukları radarına alacak

Organik üretiminin başkenti İzmir’de Türk organik sektörünün tüm taraflarının bir araya geldiği “Organik Tarım Sektör Toplantısı”nda öne çıkan konular hakkında değerlendirmelerde bulunan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, organik sektörüyle ilgili desteklemelerin artırılması ve zamanında açıklanması yanında Türkiye’de organik ürün tüketiminin artırılması için okullarda organik dersi konulması talebinin öne çıktığının altını çizdi.

Organik sektörü çocukları radarına alacak
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Anahtar Kelimeler:
#organik ürün#eib#Ege Kuru Meyve Ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep
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