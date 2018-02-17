Organik un yok satıyor

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organik tarım gelişen bir trend. Özellikle

GDO’lu (genetiği değiştirilmiş organizma) ürünlerle ilgili tartışmalardan etkilenen

insanlar organik pazarda muazzam bir talep yarattı. Organik ürünlerin satıldığı

dükkanların ilk kez yüksek cirolar elde etmeye başladığı söyleniyor. Ancak bu tarz

işletmelerin organik un bulma konusunda sıkıntı yaşadığını öğrendik. Nedenini

araştırınca sorunun üretimden değil artan ihracattan kaynaklandığını gördük.

Türkiye’de üretilen organik ürünlerin çok büyük bir kısmı ihraç ediliyor. 2016’da

aylık organik un ihracatı 6 bin ton civarındaydı. İç pazarda ise aylık tüketim 30 ton

düzeyinde. Bunun 20 tonu İstanbul’da tüketiliyor. İç pazarda organik unun toptan

satış fiyatı 3.5-4 TL’den başlıyor. Marketlerdeki ambalajlı ürünlerin fiyatları ise 6.5-7

TL civarında. Türkiye’de organik tarım 1984’te başladı. Bugün Türkiye'de üretilen

organik ürünlerin yüzde 85’i ihraç ediliyor. Sektör temsilcilerine göre organik tarım

pazarının hacmi 500 milyon dolara ulaşmış durumda.

(paradergisi)