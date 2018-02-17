Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organik tarım gelişen bir trend. Özellikle
GDO’lu (genetiği değiştirilmiş organizma) ürünlerle ilgili tartışmalardan etkilenen
insanlar organik pazarda muazzam bir talep yarattı. Organik ürünlerin satıldığı
dükkanların ilk kez yüksek cirolar elde etmeye başladığı söyleniyor. Ancak bu tarz
işletmelerin organik un bulma konusunda sıkıntı yaşadığını öğrendik. Nedenini
araştırınca sorunun üretimden değil artan ihracattan kaynaklandığını gördük.
Türkiye’de üretilen organik ürünlerin çok büyük bir kısmı ihraç ediliyor. 2016’da
aylık organik un ihracatı 6 bin ton civarındaydı. İç pazarda ise aylık tüketim 30 ton
düzeyinde. Bunun 20 tonu İstanbul’da tüketiliyor. İç pazarda organik unun toptan
satış fiyatı 3.5-4 TL’den başlıyor. Marketlerdeki ambalajlı ürünlerin fiyatları ise 6.5-7
TL civarında. Türkiye’de organik tarım 1984’te başladı. Bugün Türkiye'de üretilen
organik ürünlerin yüzde 85’i ihraç ediliyor. Sektör temsilcilerine göre organik tarım
pazarının hacmi 500 milyon dolara ulaşmış durumda.
(paradergisi)
Organik un yok satıyor
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organik tarım gelişen bir trend. Özellikle GDO’lu (genetiği değiştirilmiş organizma) ürünlerle ilgili tartışmalardan etkilenen insanlar organik pazarda muazzam bir talep yarattı.
17 Şubat 2018 Cumartesi 00:54
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de organik tarım gelişen bir trend. Özellikle