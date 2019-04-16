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Orhan Kaldırım Yönetim Kurulu Başkanı oldu

- TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Kaldırım'ın atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Orhan Kaldırım Yönetim Kurulu Başkanı oldu
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ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Kaldırım atandı.
Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.

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