Orhan Kaldırım Yönetim Kurulu Başkanı oldu

ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Orhan Kaldırım atandı.

Söz konusu atama 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6'ncı maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.