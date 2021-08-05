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Orman alanlarını korumak için 7 öneri

Türkiye, orman yangınları ile savaşmaya devam ediyor. Son 6 günde 35 ilde 130 orman yangını kontrol altına alınırken, Muğla ve Antalya’daki yangınlar sürüyor.

Orman alanlarını korumak için 7 öneri
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, Muğla’da devam yangın bölgelerinde, 4 uçak, 1 insansız hava aracı, 17 helikopter, 185 arasöz, 93 itfaiye aracı, 414 iş makinesi ve 1457 personelin canla başla çalıştığı açıklandı. Kamu yetkilileri, yerel yönetimler ve vatandaşlar, yangınla mücadelede soluksuz görev yapıyor.

Ormanları korurken, hayata geçirilebilecek kurallar

Son 20 yıldır iş dünyasına Turquality ve yönetim danışmanlığı konularında hizmetler veren Dr. Salim Çam, orman stratejisine ilişkin görüşlerini aktardı ve ülkemizin ciğerlerini yakan yangınlara karşı ormanları korumak için alınabilecek öneriler hakkında şunları söyledi:

1- Orman Polisi oluşturulsun.

2- Sınırlarımızda nöbet tutan askerlerimiz gibi orman ve şehir sınırlarında nöbet tutan Orman Polisleri olsun.

3-Ormanlara kamera konsun ve 7/ 24 olarak sürekli gözetilsin.

4- Tüm Ormanlar, kameralı dronelar ile kontrol edilsin.

5- İşsizler, Orman ve Şehir işlerinde çalıştırılsın.

6- Mahkumlar, Tarım-Orman-Şehir işçiliğinde çalıştırılsın.

7- Dubai gibi suni yağmur yağdırma sistemi satın alınsın.
 

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Anahtar Kelimeler:
Dr. Salim ÇamTarım Ve Orman Bakanlığı
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