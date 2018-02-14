Orta Doğu ve Afrika'nın en değerli bankası

İSTANBUL (AA) - QNB Group, The Banker dergisi tarafından yayımlanan 2018 Brand Finance Global 500 raporunun şubat sayısına göre 4,2 milyar dolarlık marka değeriyle bir kez daha Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en değerli bankacılık markası seçildi.



QNB'den yapılan açıklamaya göre, QNB'nin bir önceki yıl 3,8 milyar dolar olan marka değeri yüzde 11 artış göstererek 2017'de 4,2 milyar dolara ulaştı. Grubun Marka Gücü Endeksi (BSI), bankanın sürekli gösterdiği güçlü finansal performans ve uluslararası genişlemesi sayesinde 100 üzerinden 76,4'ten 78,4'e yükseldi.



2020'ye kadar Orta Doğu, Afrika ve Güney Doğu Asya'nın lider bankası olma vizyonunu destekleyen yeni ve kayda değer bir kilometre taşına ulaşan QNB, Malezya, Endonezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'daki büyük bankaları geride bırakarak Güney Doğu Asya'daki (SEA) ikinci en değerli banka konumuna ulaştı.



Bölgedeki en güçlü bankacılık markası haline gelen QNB Grup, AA+ kredi notunu da koruyarak müşteri tabanını genişletmeye ve markasını güçlendirmeye devam ediyor.



Dünyadaki ilk 100 bankacılık markası listesinde yer alan tek Katarlı banka olan QNB’nin marka değerindeki mevcut artış, grubun küresel markalar arasında 433'üncü sıradan 425'inci sıraya yükselmesini sağladı. Söz konusu başarı, QNB'nin güçlü ve tutarlı finansal performansı ile büyüme oranlarının yanı sıra Londra, Paris, Cenevre, Bombay ve Şanghay gibi dünyanın lider finans merkezlerinin büyük bir çoğunluğuna uzanan uluslararası varlığını da yansıttı.

QNB Grubu’nun 2017 yılı net karı, önceki yıla göre yüzde 6 artış göstererek 13,1 milyar Katar riyali (3.6 milyar dolar), aktifleri ise yüzde 13 artışla 811 milyar Katar riyali (223 milyar dolar) olarak gerçekleşirken, grubun şimdiye kadar elde ettiği en yüksek değere ulaştı. Müşteri mevduatları bir önceki yılın sonuna göre yüzde 16 artarak 586 milyar Katar riyaline (161 milyar dolar) yükseldi.



- "Bu başarı, benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatma taahhüdümüzü de yansıtıyor"



Açıklamada görüşlerine yer verilen QNB Group İletişim Genel Müdürü Yousef Darwish, 2018'de Orta Doğu ve Afrika bölgesinin en değerli bankası seçilmek ve Güney Doğu Asya'nın ikinci en değerli bankacılık markası haline gelmenin vizyonlarının, stratejilerinin, uygulamalarının ve güçlü sonuçlarının gerçek bir göstergesi olduğunu belirtti.

Elde ettikleri bu yeni başarının 2020'ye kadar Orta Doğu, Afrika ve Güney Doğu Asya'da lider bir banka olma hedefleri için ne kadar yol aldıklarını da ortaya koyduğunu aktaran Darwish, "Bankanın inovasyonla özdeşleşen köklü bir geçmişi QNB markasının ulusal ve modern bir bankacılık simgesi haline gelmesini sağlamıştır. Bu başarı, müşterilerimizin beklentilerini aşan yenilikçi bankacılık ürün ve hizmetleri sunma ve bizi bankacılıkta ilk tercih haline getiren benzersiz bir bankacılık deneyimi yaşatma taahhüdümüzü de yansıtıyor." ifadelerini kullandı.



Brand Finance Üst Yöneticisi (CEO) David Haigh de "QNB, bankacılık sektörünün bir bütün olarak itibarının sınandığı bu zamanlarda, Güney Doğu Asya gibi yeni pazarlarda müşteri çekmekle kalmıyor, aynı zamanda mevcut müşteri tabanındaki imajını da daha sağlam hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.



3 ayrı kıtada ve 31'i aşkın ülkede iştirakleri ve bağlı şirketleriyle varlık gösteren QNB Grup, çok çeşitli ve gelişmiş ürün ve hizmetler sunuyor. Bankanın 28 bin 200'ün üzerinde çalışanı bulunuyor.