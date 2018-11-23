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Ortadoğu’nun en iyisi yine Tabanlıoğlu oldu

Ortadoğu’da tasarım yapan mimarların mesleki başarılarının ve bölgede son dönemde gerçekleşen binaların değerlendirildiği, bu yıl 11’incisi düzenlenen Ortadoğu Mimarlık Ödülleri sahiplerini buldu. Tabanlıoğlu Mimarlık “Yılın Büyük Ölçekli Firması", Melkan Gürsel ve Murat Tabanlıoğlu ise “Yılın Mimarı” ödüllerine layık görüldü.

Ortadoğu’nun en iyisi yine Tabanlıoğlu oldu
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 2018 yılında öne çıkan 400'e yakın projenin aday gösterildiği ve “yılın mimarı” gibi, en iyi mimar, en iyi mimarlık ofisi, en iyi genç mimar ve en iyi mühendisin bölgede geçen sene elde ettiği parlak başarılarının değerlendirildiği Ortadoğu Mimarlık Ödülleri (Middle East Architect Awards), Dubai Ritz Carlton'da gerçekleşen törende sahiplerini buldu.
 
Ortadoğu Mimarlık Ödülleri için bir araya gelen, Carlos Ott, George Arbid, Sumaya Dabbagh, Ammar Khammash, Brian Johnson, Pallavi Dean, Cristiano Luchetti, Farshad Mehdizadeh’ten müteşekkil jüri heyeti, Ortadoğu’da tasarım yapan mimarları ve bölgede son dönemde gerçekleşen binaları değerlendirdi.
 
Ortadoğu mimarlık camiasındaki en iyi projeleri ve meslekte başarı gösterenleri tespit eden,dünyanın en yüksek kulelerinden küçük ölçekli konutlarına kadar farklı projeler için başarının bir ölçütü olmayı sürdüren yarışmada, Melkan Gürsel ve Murat Tabanlıoğlu “Yılın Mimarı" (Best Architect of the Year), Tabanlıoğlu Mimarlık ise “Yılın Büyük Ölçekli Firması" (Large Company of The Year) ödülüne layık görüldü.
 
Kavramsal ve fiziksel bağlamda Ortadoğu’nun mimari geleceğinde çağdaş bir düzeyi hedefleyen yarışma komitesi, Türkiye’de üretilen mimarlığın vizyonlarına büyük katkıda bulunduğunu ve Tabanlıoğlu Mimarlık’ın projeleriyle, üst düzey bir mimarlık örneği oluşturduğunu vurguladı.
 
Tabanlıoğlu Mimarlık, 2010 yılında üçüncüsü gerçekleşen Ortadoğu Mimarlık Ödülleri’nde de“En İyi Mimar” ve “En İyi Mimarlık Ofisi” ödüllerini almıştı.

 
 
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