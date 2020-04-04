Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Domotex Hannover 2019 BBP Genel Başkan Mustafa Destici Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş vatandaştan alınan para Diyanet
Koronaya karşı 2 icat
Koronaya karşı 2 icat
Ödemede temassız devri
Temassız devri başladı
Evden çalışıyorlar
Evden çalışıyorlar
İşten çıkarmayacak
İşten çıkarmayacak
Sigortalılara müjde
Sigortalılara müjde

Ortak çağrı: Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru

29 sivil toplum kuruluşu "Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" çağrısı ile ortak bildiri yayımladı.

Ortak çağrı: Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru
banner17

29 sivil toplum kuruluşundan ortak bildiri: Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru

29 sivil toplum kuruluşu, koronavirüs tedbirleri kapsamında sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği'ne vurgu yaparak, "Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" çağrısı yaptı. Bildiride, "Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkânı kullanmaya çağırıyoruz." denildi. 

İşte o bildiri ve imza atan STK'lar;

Şu an dünyanın neredeyse tamamı, son yüzyılın en büyük felaketlerinden biri olarak tanımlanan Covid-19 salgınından muzdarip durumda. İki cihan harbinden sonra, dünyanın karşı karşıya kaldığı en büyük krizi yaşıyoruz. Herkes tedirgin ve yarına nasıl bir günde uyanacağı endişesinde. Pek çoğumuz gönüllü karantina hayatı yaşıyor. Halen bu virüs dünyanın 174 ülkesine yayılmış durumdadır.

Ülkemiz de buna karşı topyekûn mücadele veriyor. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız başta olmak üzere işinin başında olan tüm çalışanlarımıza, girişimcilerimize ve işverenlerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır. Bu salgına karşı 83 Milyon hep birlikte mücadele vermektir. Bir olduğumuzu, iri olduğumuzu, diri olduğumuzu herkese göstermektir.

Korona virüse karşı belirlenen tedbirleri alarak ve kurallara sıkı sıkıya uyarak, hem çalışanlarımızı, hem de firmalarımızı korumaktır. Üretim ve hizmet kapasitemizi koruyarak üretmeye devam etmek, istihdamı korumaktır. Bunun için Hükümetimiz, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanma şartlarını önemli oranda iyileştirdi.Başvuru için gereken belge sayısını düşürdü.

Bizler de şimdi hep birlikte diyoruz ki;

"Çalışanını işten çıkarma, istihdamını koru, ihtiyacın olan kaynak Kısa Çalışma Ödeneğinde" Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkânı kullanmaya çağırıyoruz. El ele verelim, bu zor günleri hep birlikte geride bırakalım. Allah hepimizin yardımcı olsun diyor, sizleri saygıyla selamlıyoruz.

Ortak bildiriye katılan kuruluşlar:

1.    Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON)

2.    Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)

3.    Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ)

4.    Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER)

5.    Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN)

6.    Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)

7.    Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK)

8.    Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği ( TÜMSİAD)

9.    Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED)

10.    Türk Sanayileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD)

11.    Türk Veteriner Hekimler Birliği

12.    Türkiye Barolar Birliği (TBB)

13.    Türkiye Emekliler Derneği (TÜED)

14.    Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez (TESKOMB)

15.    Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK)

16.    Türkiye Genç İşadamları Derneği (TÜGİAD)

17.    Türkiye Genç İşadamları Konfederasyonu (TÜGİK)

18.    Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)

19.    Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD)

20.    Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İş)

21.    Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)

22.    Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN)

23.    Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB)

24.    Türkiye Noterler Birliği

25.    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

26.    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu

27.    Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Genç Girişimciler Kurulu

28.    Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB)

29.    Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED)

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AskonDEİKHAKİŞKAGİDERMEMURSENMÜSİADOSBÜKTÜMSİADTÜRKONFEDTÜSİADTBBTÜEDTESKOMBTESKTÜGİADTÜGİKTİMTİKADTürkİşTİSKKAMUSENTMBTOBBKadın Girişimciler KuruluTURSABGenç Girişimciler KuruluYASED
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5