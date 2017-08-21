ANKARA
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ömer Demir "İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM'nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi ilgili makama bugün itibarıyla sunmuş bulunmaktayım." dedi.
ÖSYM Başkanı Demir görevinden istifa etti
ÖSYM Başkanı Demir, "İlgili personelin kasıt taşımayan dikkatsizlikleri sonucu ortaya çıkan yerleştirme hatası nedeniyle ÖSYM'nin kurum olarak tartışılmasının önüne geçmek maksadıyla görevden ayrılma talebimi sunmuş bulunmaktayım" dedi.
21 Ağustos 2017 Pazartesi 20:34
ANKARA