ANKARA (AA) - ÖSYM'den, yarın ve pazar günü yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.
ÖSYM'nin Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, yarın Sosyal Bilimler Sınavı'nın (LYS-4) saat 10.00'da, Matematik Sınavı'nın (LYS-1) ise pazar günü saat 10.00'da yapılacağını hatırlatıldı.
Açıklamada adaylara, saat 09.45'ten sonra sınav binalarına alınmayacakları uyarısında bulunuldu.
ÖSYM'den LYS adaylarına 09.45 uyarısı
- ÖSYM, yarın ve pazar günü LYS'ye girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu
09 Haziran 2017 Cuma 16:37
ANKARA (AA) - ÖSYM'den, yarın ve pazar günü yapılacak Lisans Yerleştirme Sınavlarına (LYS) girecek adayların, sınavın başlama saatinden 15 dakika önce binalara alınma işleminin tamamlanacağı uyarısında bulundu.