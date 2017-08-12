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ÖSYM'den üniversite yerleştirme sonuçlarına düzeltme

ÖSYM'den üniversiteye yerleştirmede bazı okul türlerinde kullanılan ek puan hesaplamalarına ilişkin güncelleme nedeniyle bin 110 adayın ilan edilen yerleştirmesinin değiştiği bildirildi.

ÖSYM'den üniversite yerleştirme sonuçlarına düzeltme

ANKARA (AA) - ÖSYM'den üniversiteye yerleştirmede bazı okul türlerinde kullanılan ek puan hesaplamalarına ilişkin güncelleme nedeniyle bin 110 adayın ilan edilen yerleştirmesinin değiştiği, bin 628 adayın daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma geldiği, ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen bin 499 adayın ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşemediği bildirildi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, 8 Ağustos'ta açıklanan 2017-ÖSYS yerleştirme sonuçlarında, adayların yerleştirmelerinde kullanılacak puanlar belirlenirken Tablo-6C'nin ekinde yer alan okul türlerinden mezun olan adayların alan ve dallarına göre ek puan kullanılabilecek tercihlerinde "ek puanlı yerleştirme puanları" yerine "ek puansız yerleştirme puanları"nın kullanıldığının tespit edildiği belirtildi.
Duyuruda, şunlar kaydedildi:
"Bu işlemin düzeltilmesi amacıyla yapılan güncellemede bin 110 adayın ilan edilen yerleştirmesi değişmiş, bin 628 aday daha önce bir programa yerleşmemişken yerleşir duruma gelmiş, ek puanı dikkate alındığı için yerleşen bu adaylar nedeniyle daha önce bir programa yerleştiği ilan edilen bin 499 aday ise yeni durumda herhangi bir programa yerleşememiştir."
Konu ile ilgili adaylar ve kurumların bilgilendirildiği, yeni sonuçların bugün saat 11.00 itibarıyla güncellendiği bildirilen duyuruda, "Bu durumdan etkilenen adaylardan özür diler, bilgilerine saygıyla sunarız." ifadesine yer verildi.

Muhabir: Selma Kasap

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