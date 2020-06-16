Otobüs bilet fiyatı terbiye oldu

Otobüs bileti fiyatları, Resmi Gazete’de yayımlanan yeni düzenlemeler sonrası yüzde 30’a varan oranlarda düştü. Türkiye’nin Seyahat Sitesi Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Ulaştırma Bakanlığı’nın tavan fiyat güncellemesi ile otobüs bileti fiyatları düştü. Biletler artık 70 TL ile 375 TL arasında değişen rakamlarla satılıyor” dedi.

Salgın döneminde uygulanan sosyal izolasyon kuralları gereği otobüslerde yan koltuklar boş bırakılıyor ve şehirler arası otobüslerde yüzde 50 kapasite ile yolculuk yapabiliyordu. Bu durum bilet fiyatlarına yansımış ve otobüs bileti fiyatlarında iki katını geçen artışlar görülmüştü. Ancak otobüs yolculuklarıyla ilgili yapılan son düzenlemeler, bilet fiyatlarını yüzde 30’a varan oranlarda düşürdü. Yapılan yeni düzenlemeye göre aile bireylerinin yan yana oturmasına izin verildiğine dikkat çeken Enuygun Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, “Bu durumda en fazla yüzde 50 kapasite ile hareket edebilen otobüsler biraz daha fazla yolcu alabilecek. Bu da fiyatlara yansıyabiliyor. Yeni düzenlemede tavan fiyatlar, 101-115 km için 70 TL, 2000 ve üzeri kilometreler için 375 TL arasında değişiyor. Yaptığımız fiyat araştırmasında daha önce 160 TL tavan fiyat sınırı konulan İstanbul-Ankara otobüs bileti fiyatı en fazla 120 TL oldu” dedi.

İşte yeni otobüs bileti fiyatları

Yeni düzenlemelere göre geçtiğimiz hafta 220 TL’ye satılan İstanbul-Bodrum otobüs bileti ücreti 165 TL’ye düştü. Yapılan güncellemeler sonrası otobüs biletleri en yüksek, İstanbul-Antalya arası 165 TL, İstanbul-Ayvalık arası 120 TL, Ankara-Alanya arası 120 TL, İstanbul-Trabzon arası 190 TL, Ankara-Diyarbakır arası 190 TL’ye satılıyor.

Otobüs yolculukları için HES kodu şart

Aynı zamanda otobüs yolculukları için de HES kodu alınması gerekiyor. 0-2 yaş bebekler için HES kodu zorunluluğu olmasa da tüm yaş grupları için bilet satın alırken HES kodu almak zorunlu. 65 yaş üzeri vatandaşlar için ayrıca Seyahat İzin Belgesi alma uygulaması da devam ediyor. Bilet alırken kullandığınız HES kodunu yolculuk boyunca da yanınızda bulundurmayı unutmayın. Yeni düzenlemeye göre değişen fiyatlar aşağıdaki tablodaki gibidir:

Enuygun.com Hakkında

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