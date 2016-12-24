Otoyolların bitiş tarihlerini açıkladı

İZMİR (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul-İzmir Otoyolu Kemalpaşa-Bornova kesiminde incelemede bulundu.

İstanbul- İzmir Otoyolu Belkahve Tüneli çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan Arslan, projenin İzmir, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Manisa için çok önemli olduğunu söyledi.

İzmir ve Manisa programı kapsamında Saruhanlı'da yol çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığını belirten Arslan, "Belkahve Tüneli'nde memnuniyetle görüyoruz ki Bornova Viyadüğü de dahil olmak üzere Belkahve tünelleri bitmiş durumda. Daha önce söz verdiğimiz gibi sene sonunda bitirmeyi hedeflemiştik, sene sonunda bitirir hale geldik. Daha önce 5 kilometresini hizmete sokmuştuk. Ocak ayında Sayın Başbakan'ın katılımıyla 20 kilometresini daha İzmir tarafından hizmete sokmuş olacağız ki 25 kilometrelik kısmı hizmete girdiğinde bu tüneller ve Bornova Viyadüğü de dahil hem Manisa'nın hem İzmir'in erişimini kolaylaştıracak. Bu projede de memnuniyet verici bir aşamaya geldiğimizi görüyoruz." dedi.

İstanbul - İzmir Otoyolu projesinin yaklaşık 384 kilometre olduğunu aktaran Arslan, "İzmir tarafındaki 5 kilometre dahil biz 58 kilometrelik kısmını biz daha önce Osmangazi Köprüsü ile birlikte hizmete sokmuştuk. Dolayısıyla 20 kilometre İzmir tarafında, 27 kilometre Bursa tarafında Ocak'ta hizmete sokmuş olacağız. Böylece bu yolun İstanbul'dan Bursa'ya olan kısmı tamamen bitmiş olacak." diye konuştu.

Proje için şu ana kadar 4 milyar 660 milyon dolar para harcandığı, işin fiziki ilerlemesinin de yüzde 74 seviyesinde olduğu bilgisini veren Bakan Arslan, 2 milyar doların üzerinde de kamulaştırma için harcandığını açıkladı.

İşin geri kalan yaklaşık yüzde 26'lık kısmının da 2 sene içinde tamamlanacağını söyleyen Arslan, "İnşallah 2018'in sonunda İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa, İzmir Otoyolu'nun tamamını bitirmiş olacağız ve bu bölgenin tamamına hizmet verir hale getireceğiz." ifadesini kullandı.

İstanbul İzmir arasındaki seyir mesafesinin yaklaşık 3 saate düşeceğini vurgulayan Arslan, şöyle devam etti:

"Biz sadece insanların seyir anlamında yaşamlarını kolaylaştırmayacağız. Bu bölge ülkemizin ticareti, ekonomisi, sanayi ve endüstrisi için çok önemli. Bu bölge üzerinden ülkemizin ekonomisine, sanayisine çok ciddi bir kolaylık sağlamış olacağız. Çünkü ürettiğiniz ürünü ne kadar kolay eriştirebilirseniz hammaddeyi ne kadar rahat nakil edebilirseniz ticareti o anlamda geliştirmiş büyütmüş olursunuz."

Türkiye'nin 2023-2053 için büyük hedefleri olduğuna işaret eden Arslan, "O hedeflere yürümemiz için ülkemizin ulaşımını, erişimini kolaylaştırmamız gerekiyor. Bununla birlikte ticaretimizi, ekonomimizi büyütmemiz gerekiyor ki 2023 hedeflerine erişelim. Gerekli çalışmaları yapıyoruz, çalışmaların hızla ilerlediğini görmek bizi mutlu ediyor." dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.