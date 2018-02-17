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Özel Sektörün, kamunun ve toplumun dijitalleşme hızı artmalı

TÜBİSAD “Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü” başlıklı raporunu T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katıldığı bir toplantı ile açıkladı.

Özel Sektörün, kamunun ve toplumun dijitalleşme hızı artmalı

TÜBİSAD “Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü” başlıklı raporunu T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katıldığı bir toplantı ile açıkladı. TÜBİSAD Başkanı Kübra
Erman Karaca, Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı dijital ekonomiye geçişinin ancak özel sektör,
kamu ve tüm toplum kesimlerinin sahiplenmesi ile mümkün olacağını söyledi.

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD), “Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü, Türkiye Bilişim
Sektörü: Yeri, Önemi, Evrimi ve Yetenekleri” başlıklı raporu kamuoyu ile paylaştı. TC. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü ve TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca’nın açılış konuşmasını
gerçekleştirdiği toplantıda “Rapor“ yazarları Doç. Dr. Ümit İzmen, Doç. Dr. Yeşim Üçdoğruk, Doç. Dr.
Yılmaz Kılıçaslan ile birlikte TÜBİSAD Yönetim Kurulu Danışmanları Devrim Sönmez ve Serdar Urçar
sunum yaptı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü,
Hükümetin her alanda yerli ve milli üretim atılımını başlattığını belirterek, raporu hazırlayan
TÜBİSAD’a ve paydaşlarına teşekkür etti.
“Zamanın ruhu teknolojik atılımını yapmış, bilişim altyapısını oluşturmuş, dijital dönüşümünü
tamamlamış bir ülke olmamızı gerektiriyor” diyen Özlü şöyle devam etti:
Türkiye’nin dijital atılım stratejisi son derece yerinde ve hayati bir konudur. Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Sektörü’nün (BİTS) büyütülmesi, ilgili sektörlerde artı değer oluşturuması ekonomik
açıdan paha biçilmez değerdedir. Ama diğer tarafta BİTS’in büyüyüp güçlenmesinin bizim için milli
güvenlik meselesi olduğunu da unutmamamız gerekiyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM PLATFORMU

Konuşmasında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanllığı’nın öncülüğünde kurulan, “Sanayide Dijital
Dönüşüm Platformu”nun çalışmaya devam ettiğini belirten Bakan Özlü, “Platform, ülkemiz sanayinin
dijital dönüşümü içir her türlü politika ve stratejiyi oluşturmak için çalışmalar yürütüyor , sanayide
dijital yol haritamzı yakında sizlerle paylaşacağız”dedi.

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