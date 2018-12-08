Özgener’den akreditasyona sahip okul müjdesi

İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) tarafından SwissOtel Büyük Efes’te düzenlenen toplantıya konuk konuşmacı olarak katılan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, projeleri hakkında bilgi verirken, başta uluslar arası akreditasyona sahip okul olmak üzere girişimcilik ve inovasyon merkezi müjdesi verdi. İş kadınlarının sorularını da yanıtlayan Özgener, samimiyeti ile İzmirli iş kadınlarının gönlünü de fethetti.

İZİKAD üyelerinin büyük ilgi gösterdiği toplantının açılış konuşmasını yapan İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Huriye Serter, Özgener’in 5 Aralık Kadın Hakları Günü olan, 1934 yılında Türk Kadınına seçme ve seçilme hakkının verildiği önemli bir günde toplantılarına konuk olmasından dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.



İzmir’e çok katkısı olacak

İzmir Ticaret Odası Başkanlığı koltuğuna oturduğundan bu yana Özgener’in kendi dernekleri de içinde olmak üzere birçok sivil toplum kurumuna her anlamda destek olduğuna işaret eden Serter, “10 yıllık dernek tarihimizde ilk kez İzmir Ticaret Odası başkanımız bize konuk oldu. Kendisine bunun içinde çok teşekkür ediyoruz. Özgener, çalışma anlayışı ve projeleri ile İzmir’e çok katkıları olacağına inanıyoruz. Biz de kendisine her konuda destek vermeye hazırız. Önümüzdeki dönemde İZTO Meclisi ve Yönetiminde kadınların yer alması konusunda çalışma yaparsa, daha da mutlu olacağız” dedi.



Yabancı yatırımların önünü açacak okul

Hayal Köprüsü konusu ile düzenlenen İZİKAD Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda 1. Olan Serkan Çolak’a da ödülünü takdim eden Özgener, yaptığı konuşmada İZTO seçim sürecinde yaşadıklarını ve gelecek projeleri hakkında bilgi verdi. Ankara ile kurdukları yakın diyalog sayesinde Cumhurbaşkanlığı 100 günlük yatırım programında yer alan Tarım İhtisas OSB projelerinin hızlı bir şekilde sürdüğünü, Kemalpaşa’da kurulacak Lojistik Köy projesinde de önemli bir aşama kaydettiklerini dile getiren Özgener, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Odamızın kurduğu İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin kente daha çok katkı sağlaması için çalışıyoruz. Vakıf üniversitemizde bundan sonra para kazanma hedefimiz olmayacak. Tüm kaynakları eğitime aktaracağız. Yabancı yatırımcıların gelmesinin önündeki en büyük sorun, o şirketlerde çalışacak yabancı kişilerin çocuklarını okutacakları uluslar arası akreditasyonu olan okullar. Biz kente daha çok yabancı yatırımcının gelmesi için bu konuda bir proje hazırladık. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin Güzelbahçe’de yer alan arazisi üzerine 1200 öğrenciye hizmet verecek uluslar arası akreditasyona sahip bir okul kuracağız. Bu okulun içinde ilköğretim, orta okul ve lise olacak. Bu okulda yabancı firmalarda çalışanlar çocuklarını okutabilecekler. Bu sayede kentimize bir okul kazandırırken, ayrıca yabancı yatırımcıların kente yatırım yapmasının önündeki en büyük sorunun çözümüne katkı sağlayacağız” dedi.



İnovasyon ve girişimcilik merkezi kuruluyor

İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde de kurumsallaşma yönündeki çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü, Türkiye’de en çok okunmak istenen bir üniversite oluşturmak için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Özgener şöyle konuştu: “Oda’nın Pasaport’ta yer alan iki binasını da değerlendiriyoruz. Deniz tarafındaki eski İZTO binasını İnovasyon Merkezi’ne dönüştüreceğiz. İZKA’nın Güdümlü Projesi kapsamında bu projeyi hayata geçireceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın geçen haftaki İzmir ziyaretinde inovasyon merkezinin cazibesini artırmak için burada faaliyet gösterecek firmaların teknoloji geliştirme bölgelerindeki desteklerden yararlanması gerektiğini söyledim. Bakanımızın bu konudaki desteğini aldık. Ayrıca eski ticaret sicil müdürlüğü binamızı da girişimcilik merkezi haline getireceğiz. Dünyada bu merkezleri inceliyoruz. İzmir’de de uluslar arası alanda başarı sağlayacak girişimcilik örneklerinin bu merkezden çıkmasını sağlayacağız. Bunların dışında da birçok projemiz var. Onları da Başkanlık sürem boyunca elimden geldiğince ekibimle birlikte hayata geçirmeye çalışacağım.”

Konuşmasının ardından İzmirli iş kadınlarının sorularını da yanıtlayan Özgener’e iş kadınları büyük ilgi gösterirken, İZİKAD üyeleri ile Aile fotoğrafı da çektirdi.