Özgür medya gücünü yerel basından alır 

Ekonomi gazetecilerinin Türkiye’deki en büyük sivil toplum kuruluşu Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Başkanı Celal Toprak, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Sosyal Tesislerini ziyaret etti. ÇGC Başkanı Cafer Esendemir ve ÇGC Başkan Yardımcısı ve EGD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uluğtürkan’ın ağırladığı EGD Başkanı Toprak, ÇGC’nin Anadolu’nun en güçlü meslek kuruluşlarından biri olduğunu belirterek, “Gerçekten size yakışan bir sosyal tesis olmuş. Adana’ya gelen her misafirinizi gururla ağırlayabileceğiniz bu tesislerin kente kazandırılmasına katkı sağlayan herkesi yürekten kutluyorum. Mesleğimizde iş birliğini, gelişmeyi hızlandıracak yapılara hepimizin destek vermesi gerekiyor. Güçlü meslek kuruluşları güçlü medya için, bağımsız ve güçlü medya da demokrasi için olmazsa olmaz. Meslek kuruluşlarımız birbirine destek vererek daha demokratik bir ülke için çalışacak” diye konuştu.

HİZMETLERİMİZ HEM ADANA HEM ÜYELERİMİZ İÇİN

ÇGC Başkanı Cafer Esendemir de medya sektöründe yaşanan sıkıntıların çözümünde Cumhurbaşkanlığına rapor sunulmasından yereldeki medya kuruluşlarının sorunlarının gündeme getirilmesine varıncaya kadar birçok alanda çalıştıklarını belirterek, “Asli görevlerimizi yaparken üyelerimizin daha ferah daha işlevsel bir mekânda bir araya gelmelerini sağlamak amacıyla bu sosyal tesisleri kente kazandırdık. Misafirlerimizi Tarihi Taşköprü, Sabancı Merkez Cami, Seyhan Nehri manzarasıyla ağırlıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.