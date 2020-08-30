Pandemide motosiklet aşkı

Pandemi nedeniyle toplu taşımaya binmeye çekinen binlerce kişi küçük hacimli yani 50 cc ve altı motosiklet ve elektrikli bisikletlere hücum etti. Satışlar geçen yılın ilk 6 ayına göre küçük hacimli motosikletlerde yüzde 61 artarak 26 bin 48 adede yükseldi. Elektrikli bisiklet satışları ise 1000’li rakamlardan 6 bin adetlere kadar çıktı. Korona sürecinde en az 15 bin kişi hayatında ilk defa motosikletle tanıştı. Artan yoğun talep neredeyse tüm şehir planlamalarına da yansımaya başladı.

‘B’ EHLİYETİ YETTİ

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, pandemi süreciyle birlikte motosiklete olan talep patlamasıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Korona süreci satışları ciddi ölçüde artırdı. Çünkü sosyal mesafe için bireysel kullanımlı araçlar tercih edildi. Toplam motosiklet pazarı yüzde 9 büyürken 50 cc altı araçların satışları yüzde 61’e kadar çıktı. Bunda en büyük etken küçük hacimli motorları B ehliyeti olan herkesin sürebilmesi. Yani eksra bir uğraşa gerek olmaması.”

A'DAN Z'YE DONANIM

Bu haftaki yazımızda kullanımı artan motosiklette bazı güvenlik teknolojilerini ve sürüşü kolaylaştırıcı yazılımları işledik. Kaskından lastik ve konsollarına kadar A’dan Z’ye sürücüyle iletişim halinde olan bu teknolojilerin bazıları ekstra donanım olarak da satışa sunuluyor. Her an kendinizi güvende hissedebileceğiniz bu tür donanımlar için yüksek fiyatlar ödemek istemiyorsanız iyi bir piyasa araştırması yapmanızda fayda var.

SANAL KALKAN

Çevre algılama teknolojilerini motosikletlere de uyarlayan Bosch, ‘sanal emniyet kalkanı’ geliştirdi. Hız sabitleyici, çarpışma uyarı sistemi ve kör nokta tespitinden oluşan emniyet paketini elektonik bir asistan kontrol ediyor ve acil durumlarda insanlardan çok daha hızlı bir şekilde tepki veriyor. Özel geliştirilen arayüz, sürücülere aracın çevresinin de tam bir resmini sunuyor. Örneğin bir başka aracın tehlikeli bir şekilde yakın olduğunu ve sürücünün duruma reaksiyon göstermediğini tespit ettiğinde sesli veya görüntülü bir sinyal yoluyla sürücüyü uyarıyor.

ÖZEL ROTALAR ÇİZİLDİ

Google’ın harita uygulaması Google Maps’e motosiklet sürücüleri için özelleştirilmiş rota oluşturma özelliği eklendi. Harita, otomobilin giremeyip motosikletin girebildiği yolları çıkarıp hız sınırına göre yön belirliyor. Motosiklete göre rota hesaplaması yapmak için hedefi belirledikten sonra arama çubuğunun altında yer alan ulaşım araçlarından motosiklet simgesini seçmek yeterli. Bu uygulama sayesinde her an otobillerde aynı güzergahta yol almaktan da kurtulmuş olunuyor ve kaza riski azalıyor.

ACİL DURUM SİSTEMİ

Avrupa’da 2018’den sonra üretilen otomobiller için zorunlu olan acil çağrı sistemi (e-call) motosikletler için de geliştirildi. Motosikletin ana kontrol ünitesine yerleştirilen acil durum sensörü, araç yolda ya da park halindeyken yere düştüğünde konumunu otomatik olarak belirleyerek hemen sürücünün telefonuna bağlanıyor. Sürücü telefonuna yanıt vermediğinde sistem otomatik olarak 112’yi arıyor ve konum belirliyor. Sistemin Türkçe dil desteği de var.

KONUŞAN KASK

ABD’li teknoloji şirketi Sena’nın yeni nesil kaskı, hiçbir düğmeye dokunmadan sadece sesli komut sistemiyle telefona bağlanıp arama yapabiliyor. Böylece seyir halindeyken hiçbir şekilde telefonunuza dokunmanıza gerek kalmıyor. 120 km’ye kadar gürültü önleme teknolojine de sahip kask, toplu sürüşlerde dahili intercom (şebekeden bağımsız sesli iletişim sistemi) sayesinde 1.6 km mesafede 7 sürücüyle birden sohbet etmeye de imkan tanıyor. Kask, özel tasarımı sayesinde UV ışınlarına ve çizilmelere karşı da dayanıklı.

VİVO TÜRKİYE’YE HIZLI GİRİŞ YAPTI

Dünya genelinde 350 milyon kullanıya sahip Çin merkezli akıllı telefon üreticisi Vivo, Türkiye pazarına X50 Lite modeliyle giriş yaptı. Tam 48 MP Süper Gece Modu’na sahip dörtlü kamerası ile dikkat çeken cihaz, orijinal elmas tasarım, 4500 mAh’lik pil ve ekran içi parmak izi okuyucu özellikleri ile öne çıkıyor. 3.599 TL’den satışa çıkan 6.38 inç ekranlı telefonda 8GB RAM, 128 GB dahili bellek yer alıyor. Vivo Pazarlama Müdürü Selin Dayıoğlu, “2020 yılı sonuna kadar Türkiye’deki tüketicilere biri amiral gemisi cihaz olmak üzere farklı segmentlerde ürünler sunacağız” dedi.

KISA KISA KISA

BİTKİDEN ELEKTRİK

Bilgi Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü mezunu Ömer Yıldız ile Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ege Uras, bakteri ve küf gibi mikroorganizmalar sayesinde bitkilerden sürdürülebilir elektrik enerjisi üretmeyi başardı. Bitkilerin kökler yardımıyla toprağa gönderdikleri besin, mikroorganizmalar tarafından parçalanıyor. Oluşan tepkime esnasında açığa çıkan enerji panellere aktarılıyor. Böylece elde edilen enerji elektriğe dönüşüyor.

Murat Gülderen/Posta