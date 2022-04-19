Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner25
Lojistikte en hızlı
Lojistikte en hızlı
Kadınlar için
Her şey kadınlar için
Yılın Şehir Otomobili seçildi
Yılın Şehir Otomobili 
Finansa o bakacak
Finansa o bakacak
Clio Trophy başlıyor
Clio Trophy başlıyor

Param’ın reklam filmi: “Paradan Fazlası Param” yayında

Finansal teknoloji sektörünün öncü markası Param, lansman filmini yayınladı. Finansal avantajlarıyla müşterilerinin her anında yanında olduğunu anlatan filmin başrolünde Can Bonomo yer aldı. Film, Param’ın kurumsal ve bireysel kullanıcılarına sunduğu çözümlerine dikkat çekiyor. ParamKart’ın yüzlerce markadaki nakit iade avantajına ve ParamPOS’un düşük komisyon oranları ve anında tahsilat imkanına da vurgu yapıyor.

Param’ın reklam filmi: “Paradan Fazlası Param” yayında

Param’ın yenilikçi ve teknolojik yapısının yansıtıldığı filmde; kullanılan efektler, sahne geçişleri ve jingle da bu yapıyı destekliyor. Filmde Can Bonomo, finansal ihtiyaçlarına çözüm arayan karakterlerin her anında yanında oluyor.



Param Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Yılmaz lansman kampanyası ile ilgili görüşlerini paylaştı. Serhan Yılmaz, “Finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen herkesin, ödeme aldığında veya ödeme yaptığında birçok seçeneği olduğunu biliyoruz. Lansman filmimizde de bu anların tümüne yer verdik. ParamKart ve ParamPOS ürünlerimizin sunduğu finansal avantajlarla kullanıcılarımızın her anında yanında oluyoruz. Filmde Can Bonomo'nun çözüm sunduğu konulara odaklanırken Param'ın dinamik dünyasını yansıttık. Tüm kullanıcılarımızın finansal çözümler ile her anlarında yanlarında olduğumuza ve her zaman daha fazlasını sunduğumuza dikkat çekmek istedik.” dedi.

REKLAM KAMPANYASININ KÜNYESİ

Reklamveren: Param

Reklamveren Yetkilisi: Serhan Yılmaz

Pazarlama ve Kurumsal İletişim Ekibi: Ebru Soğukpınar, Elif Özkür

Kreatif Ekip: Korkut Kalay, Ceren Çelik, Sultan Koç, Göknur Çiflik, Nur Melis Kavur

Reklam Ajansı ve Yapım Şirketi: V7 Collective

Kreatif Direktör: Enes Erkan

Yapımcı: Pelin Toksal

Yönetmen: Enes Erkan

Görüntü Yönetmeni: Fırat Lita Sözbir

Post Prodüksiyon: İmaj

Müzik: Alper Gemici

Seslendiren: Can Bonomo

Düzenleme: Can Saban & Ali Rıza Şahenk (TheFatLab)

İlgili Galeriler
Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri Güvenilir Ürün Platformu etkinlikleri
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
Anahtar Kelimeler:
Can BonomoParam Reklam FilmiParam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1