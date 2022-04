Param’ın reklam filmi: “Paradan Fazlası Param” yayında

Param’ın yenilikçi ve teknolojik yapısının yansıtıldığı filmde; kullanılan efektler, sahne geçişleri ve jingle da bu yapıyı destekliyor. Filmde Can Bonomo, finansal ihtiyaçlarına çözüm arayan karakterlerin her anında yanında oluyor.





Param Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serhan Yılmaz lansman kampanyası ile ilgili görüşlerini paylaştı. Serhan Yılmaz, “Finansal ihtiyaçlarını karşılamak isteyen herkesin, ödeme aldığında veya ödeme yaptığında birçok seçeneği olduğunu biliyoruz. Lansman filmimizde de bu anların tümüne yer verdik. ParamKart ve ParamPOS ürünlerimizin sunduğu finansal avantajlarla kullanıcılarımızın her anında yanında oluyoruz. Filmde Can Bonomo'nun çözüm sunduğu konulara odaklanırken Param'ın dinamik dünyasını yansıttık. Tüm kullanıcılarımızın finansal çözümler ile her anlarında yanlarında olduğumuza ve her zaman daha fazlasını sunduğumuza dikkat çekmek istedik.” dedi.



