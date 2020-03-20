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Pazarlarda seç-al dönemi sona erdi

Ticaret Bakanı Pekcan; market, pazar ve manavlarda sebze-meyvelerin seçilerek alınmasının corona virüs önlemleri kapsamında yasaklandığını duyurdu.

Pazarlarda seç-al dönemi sona erdi
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Ticaret Bakanlığı yaş sebze ve meyvelerin toptan ve perakende satışına yönelik alınan tedbirlerin uygulanması konusunda 81 il valiliğine talimat gönderdi. 

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Bakan Ruhsar Pekcan, Çin’de başlayarak, dünyaya yayılan corona virüs tehdidine karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çok önemli tedbirler ve hızlı kararların alındığını vurguladı.

Pekcan, hastalık nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, tedavi altındaki vatandaşlara da acil şifalar dileyerek, bu süreçte büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına da teşekkür etti.

Bakan Pekcan, perakende ve toptan satışlara yönelik alınan tedbirleri ise şöyle sıraladı:

- Market, manav ve pazar yerlerinde ambalajsız şekilde satılan yaş sebze ve meyveler tüketicilerce seçilmeden, satıcılarca gerekli hijyen koşullarına dikkat edilerek satışa sunulacak.

- Belediyelerce pazar yerleri ile toptancı hallerinde dezenfeksiyon çalışmaları ihmal edilmeyecek gerekli ve yeterli hijyen önlemleri alınacak. 

- Pazar yerlerinde tezgah aralıkları mümkün olduğunca geniş tutulacak, tezgah aralarında geçiş yerlerinde sıkışıklığa neden olacak kasa ve ambalajlar bulundurulmayacak.

- Pazar yerleri, toptancı halleri ve diğer satış yerlerinde çalışan ve görev yapan herkes hijyen konusunda bilgilendirilecek ve hijyen kurallarına uygun davranacak.

Pekcan, virüsün yayılmasını önlemek adına vatandaşların alınan tedbirler konusunda gerekli hassasiyeti göstermesi önem arz ettiğini ifade etti.

ŞİRKET GENEL KURULLARI ERTELENECEK

Öte yandan Pekcan, şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin genel kurul toplantıları bakımından bazı tedbirler alındığını kaydetti.

Pekcan, bu kapsamda anonim ve limited şirketlerde yönetim organları tarafından çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul toplantılarının, yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararıyla ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanının tanındığını bildirdi.

Bakan Pekcan ayrıca, şirket sözleşmelerinde hüküm bulunmasa dahi, şirketlerin elektronik ortamda genel kurul veya yönetim/müdürler kurulu toplantısı gerçekleştirebilmelerine olanak sağlandığını ifade etti. 

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Ticaret BakanıCorona VirüsRuhsar Pekcan
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