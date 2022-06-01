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Perakende sektörü Yerli Market Fuarı’nda buluştu

Alanının en büyük kuruluşlarını bir araya getiren Yerli Market Haftası 25-26 Mayıs 2022 tarihlerinde WOW Convention Center'da profesyonellerin katılımı ile kutlandı.

Perakende sektörü Yerli Market Fuarı’nda buluştu

İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) ve Pin Group tarafından düzenlenen Yerli Market Haftası; üreticiler ve yerel perakende zincirlerini buluşturdu. Alanında uzman kuruluşların stand açtığı fuara ilgi büyük oldu.

Helva, tahin, reçel ve daha birçok ürünü ile perakende sektörünün aranılan markası olan Seyidoğlu Gıda da Yerli Market Haftası’nda yerini aldı. Sektör profesyonelleri ve ziyaretçilere ürün grupları ve üretimine ilişkin bilgi paylaşımında bulunan Seyidoğlu Gıda yetkilileri inovatif ürün ve ambalajları ile profesyonellerden tam not aldı.

Seyidoğlu Gıda Hakkında:

70 yıllık bir geçmişi olan Seyidoğlu Gıda, helva, reçel, tahinpekmez ve kakaolu krema başta olmak üzere 300’den fazla ürün çeşidiyle pek çok yeniliğe imza atmış olup, lezzeti ve kalitesiyle tüketicinin tercih ettiği sektörün öncü markalarından biridir.

1950’li yıllarda baklavacılıkla işe başlayan Seyidoğlu, 1970’lere gelindiğinde Yönetim Kurulu Başkanı olan Necati Göksu’nun girişimleriyle Seyidoğlu Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi olarak yapılanmış ve helva, reçel, tahin-pekmez gibi yeni ürünlerle faaliyetlerine devam etmiştir.

Günümüzde ise hızla büyüyerek Türkiye’de ve dünyada tercih edilen bir marka olmuştur. Günde 150 kilo helva üretimiyle başlayan bu serüven, 2005’ten itibaren İstanbul Hadımköy’deki 8 bin metrekare kapalı alana sahip tesislerde, 40 ton helva, 60 ton reçel, 30 ton kakaolu fındık kreması ve 20 ton tahin-pekmez üreterek devam etmektedir. Yeni Fabrika ek tesis yatırımıyla kapalı üretim alanı 20 bin metre karenin üzerine çıkarılmıştır. Seyidoğlu Genel Müdürlüğü’nü üçüncü kuşak olan Mehmet Göksu yürütmektedir.

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Anahtar Kelimeler:
Seyidoğlu GıdaMehmet Göksu
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