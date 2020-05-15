Perakende sektöründe yeni dönem hazırlıklar

Online toplantıda Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş, açılmaya başlayan AVM ve cadde mağazalarında alınan önlemleri, salgının sektöre etkilerini ve alışverişte değişen alışkanlıkları değerlendirdi.

Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde, Vodafone Business sponsorluğunda düzenlenen CEO Club, dijitalleşmenin gücüyle iş dünyasının liderlerini biraraya getirmeye devam ediyor.Online CEO Club toplantılarının dördüncüsünde koronavirüs salgını döneminde perakende sektöründe yaşanan değişim ve dönüşüm, normalleşme sürecine yönelik atılan adımlar ve alınan önlemler konuşuldu.

Ekonomist Dergisi Yayın Yönetmeni Talat Yeşiloğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayan “CEO Club Online Summit”, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, 48 ülkede mağaza ağına sahip LC Waikiki Yönetim Kurulu Başkanı Vahap Küçük ve AVM dünyasının duayenlerinden JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş’ın “Yeni Döneme Hazırlık” temalı online sohbeti ile devam etti. Meltem Bakiler Şahin, Vahap Küçük ve Avi Alkaş, perakende sektöründe dijitalleşmenin önemi, tüketicinin alışveriş tercihlerindeki değişim ve geleceğe ilişkin beklenti ve öngörüler konusunda değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda koronavirüs salgınıyla mücadelede sağlanan başarı çerçevesinde başlatılan normalleşme süreci, açılmaya başlayan mağaza ve AVM’lerin yaptığı hazırlıklar, aldığı önlemler ve yeni çalışma modelleri de ele alındı.

Meltem Bakiler Şahin: Dijital çözümlerle işletmeler verimli ve güvenli bir şekilde çalışıyor

Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadelesinde başarılı adımlar atıldığını ve bu süreci en az hasarla atlatacağına inandıklarını söyleyen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şöyle konuştu:

“Uzun süredir işletmelerin ancak dijitalleşmeyle büyüyebileceğini ve hem yerel hem global rekabette bir adım önde olabileceğini söylüyorduk. Şirketlerin dijitalleşmeyi ana odağına alması, tam da bugün anlamını buluyor. Uzaktan çalışma modeline geçen işletmeler, dijital çözümlerimiz sayesinde personeliyle istediği lokasyondan verimli ve güvenli bir şekilde çalışabiliyor. Neredeyse tüm sektörlerde altyapılarını kuvvetlendirme, SSL VPN gibi uzaktan güvenli bağlantı çözümlerini kullanma ve verilerini uzaktan yönetme ihtiyaçlarının ön plana çıktığını görüyoruz. Müşterilerimizle görüşerek yaptığımız araştırma da bu dönemde hangi taleplerin öne çıktığına ışık tutuyor. Çağrı merkezlerini eve taşımaya imkan sağlayan bulut santral uygulamasının bu dönemde en çok tercih edilen ürünlerin başında geldiğini görüyoruz. Bankacılık, bankacılık dışı finans gibi sektörler bu çözümü tercih ediyor. Üretim sektöründe, sürekliliği sağlayabilmek adına sağlık konusundaki çözümlere ilgi var; sosyal mesafe takip ve termal kamera çözümlerimiz bu sektörün en çok tercih ettiği ürünler. Perakende sektörü, mağazalarda/dükkanlarda kaybettiği trafiği kompanse etmek için toplu SMS ve dijital pazarlama çözümlerine yöneldi. Evden çalışmaya geçen tüm sektörlerde güvenli uzaktan bağlantı için SSL VPN çözümüne ilgi var ve ayrı internet altyapılarında yükseltme ihtiyacı oluştu. Bu dönemde kampanya ve promosyon gibi ek faydalar, internet kotası yükseltme, fatura indirimi veya dondurma gibi destek talepleri de öne çıkıyor. E- ticaret, dijital pazarlama ve temassız teknolojiler önem kazandığı için işletmeler dijitalleşmeye yatırım ve yeni fırsatlar konusunda danışmanlığa ihtiyaç duyuyor. Vodafone Business olarak biz de bu süreçte işletmelerin dijitalleşme ile ilgili her türlü ihtiyacı için çözüm sunmaya, özellikle uzaktan çalışma ile ilgili ürünlerimizle onlara destek olmaya devam edeceğiz.”