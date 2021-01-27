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Perakende sektörünü işin sahipleri anlatacak

PERDER ve Güvenilir Ürün Platformu önemli bir perakende toplantısına imza atıyor. Pandemi ile birlikte en çok konuşulan sektörlerin başında gelen perakende sektöründe güncel durum, kısıtlamalar ve perakende sektörünün 2021 beklentileri masaya yatırılacak.

Perakende sektörünü işin sahipleri anlatacak

PERDER ve Güvenilir Ürün Platformu önemli bir perakende toplantısına imza atıyor. Pandemi ile birlikte en çok konuşulan sektörlerin başında gelen perakende sektöründe güncel durum, kısıtlamalar ve perakende sektörünün 2021 beklentileri masaya yatırılacak.

Konu başlıkları belli oldu

Perakende sektörünü 2021 de neler bekliyor?

Raflarda fiyatlar ne kadar arttı?

Pandemi fırsatçıları var mı?

Kısıtlamalar sektörü nasıl etkiledi

Pandemide tüketim alışkanları değişti mi?

Yerel marketler neden önemli?

ve daha bir çok konuyu Güvenilir Ürün Platformu tarafından düzerlenen toplantıda Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere cevaplayacak.

Güvenilir Ürün Platformu ve Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak’ın yöneteceği online toplantıya PERDER İstanbul Yönetim Başkan Yardımcısı Dursun Korkmaz ile Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Özen de değerlendirmeleri ile katılacak.

29 Ocak Cuma saat 21:00'de zoom üzerinden online yapılacak toplantıya kayıt için elif.aslamaci2@gmail.com ile irtibata geçebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
PerakendePERDERFaruk GüzeldereGüvenilir ürün PlatformuDursun KorkmazCemal özen
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